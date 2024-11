Il laboratorio è stato allestito all’interno del Vibo Center in occasione della festa più colorata dell’anno

La festa più colorata dell’anno ha fatto tappa al Vibo Center. Un appuntamento speciale con il tradizionale Carnevale, che quest’anno si è arricchito con nuove attività pensate per i piccoli ospiti. Sotto l’occhio vigile dei genitori, tanti bambini hanno aderito al laboratorio di dolci, curato dal pasticciere Gianluca Grillo. Un modo divertente per far conoscere le pietanze dolciarie tipiche del vibonese, da sempre abbinate alle festività carnevalesche. Un’esplosione di gioia tra la preparazione di un biscotto e una “chiacchera”. Armati di formine e mattarelli hanno risposto in maniera positiva alla golosa iniziativa. Il Carnevale, appuntamento consolidato nel centro commerciale, ha offerto ancora una volta un divertente momento di socializzazione.

g.d'a.