La fase finale del premio Ronzinante si è svolta nella città del Pollino nel corso della manifestazione organizzata dall'associazione Menodiunterzo. Riconoscimento per Maddalena Pavanello e per Alessia Moretti, miglior illustratrice calabrese

Si è svolta nel castello Aragonese di Castrovillari la cerimonia di premiazione del Premio Ronzinante 2020, dedicata ai migliori illustratori italiani under 35. A vincere la quarta edizione del premio, che dopo 3 anni celebrati in Emilia approda per la prima volta in Calabria, è stata la veronese Maddalena Pavanello, scelta dalla giuria tecnica composta da Daniela Valente, direttore editoriale della casa Editrice Coccole Books, Giulia Conoscenti, illustratrice vincitrice della precedente edizione del premio, Carlo Rango, Presidente dell’associazione Irfea di Cassano Jonio, già organizzatore d Premio Zavrel, Antonello Silverini, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e illustratore tra i più affermati in campo nazionale che nei giorni scorsi ha presentato la mostra Rodariana esposta a Morano Calabro.

Le parole della vincitrice

«Per me è una grande emozione - ha commentato la Pavanello - non me l'aspettavo e sono molto contenta». La sua passione per l'illustrazione - ha dichiarato - è iniziata fin da piccola quando ricopiava tutti i libri che vedeva attraverso delle illustrazione. Una passione continuata negli anni che ha dato seguito alla vena artistica che l'ha portata ad iscriversi all'accademia di belle arti. «Prima di iniziare un'opera - ha detto - leggo il testo e poi inizio a fare un pò di ricerca, ma molto ispirazione mi viene dalla natura, da cose che vedo in giro». Il riconoscimento la porterà a lavorare per una casa editrice e potrà essere una «grande opportunità, un primo passo verso un lavoro che ho sempre desiderato fare».

Premiata la miglior illustratrice della Calabria

Tra i riconoscimenti assegnati dalla giuria anche quello rivolto al miglior illustratore della Regione Calabria che è stato vinto dalla castrovillarese Alessia Moretti. Anche per lei «una grande soddisfazione» nel ricevere un premio che si inserisce in un grande evento culturale e che arriva nel prosieguo di un percorso formativo e professionale che l'ha vista protagonista tanto in Calabria quanto fuori regione e che lei ha commentato come «un grande regalo» all'interno di «un grande evento» come quello che vede protagonista la Calabria in questi giorni.

Il focus su Re Pepe, la fiaba calabrese

Chi ha espresso grande soddisfazione per l'edizione 2020 del premio Ronzinante è stato Francesco Gallo, dell'associazione Menodiunterzo, che organizza il grande cartellone culturale che da giorni anima il Pollino e toccherà anche le città di Corigliano Rossano, Belvedere, Civita solo per citarne alcune. La mostra dedicata ai migliori illustratori italiani selezioni dalla giuria tecnica, allestita all'interno del castello aragonese in concomitanza con il calendario di appuntamenti di Primavera Kids, è incentrata sul Re Pepe, la fiaba calabrese che è finita tra le fiabe italiane di Italo Calvino e che ha rappresentato il focus del premio 2020. L'obbiettivo del premio era «far cogliere l'importanza delle differenze nelle fiabe» e soprattutto esaltare «la differenza all'interno di questa fiaba». Il lavoro culturale di questi giorni rivolto ai più piccoli è una missione che il sodalizio sta portando avanti convinti che «più riusciamo a farlo diventare lettori da piccoli, a farli incuriosire, più saranno bravi cittadini domani, che è quello che ci interessa di più».