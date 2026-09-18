Torna una delle manifestazioni storiche e identitarie più amate dell’intera regione. Da oggi e fino a domenica la città si accende tra musica, gusto e divertimento

Un’esplosione di energia, musica, spettacolo, gastronomia e convivialità si appresta ad attraversare e riscaldare il cuore pulsante del capoluogo. Da venerdì 18 A domenica 20 settembre 2026, Catanzaro accoglie la nuova, attesissima edizione de “La Notte Piccante”, una delle manifestazioni storiche e identitarie più amate dell’intera regione. Per un lungo fine settimana, le vie, i vicoli, i palazzi nobiliari e le piazze del centro storico si trasformeranno in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto dove la valorizzazione delle radici locali si fonderà armoniosamente con il grande spettacolo dal vivo, la musica live, la comicità d'autore e i DJ set di respiro nazionale. Un programma ricco, articolato e pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e di tutte le età, snodandosi tra le piazze simbolo della città e i suoi contenitori culturali più prestigiosi.

Venerdì 18 settembre

L’avvio tra omaggi, grande rock e suggestioni storiche

La grande festa prenderà ufficialmente il via venerdì 18 settembre. Il quartiere generale sarà Piazza Prefettura, guidata per l’occasione dall’affiatata conduzione di Davide Lamanna e Simona Procopio. La serata d’apertura si caratterizzerà fin da subito per una forte impronta celebrativa: si comincerà con la presentazione del Memorial a Gianni Di Marzio – torneo “Di Marzio Cup”, con la conduzione di Jolanda De Rienzo. Via poi alla prima sessione di consegna del prestigioso riconoscimento “Il Peperoncino straordinario” che sarà assegnato a Massimo Palanca, il calciatore che più di ogni altro ha legato il proprio nome alla storia dell’US Catanzaro e al sentimento sportivo di un’intera città.

Un omaggio a un campione diventato simbolo, capace di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio italiano e, soprattutto, nel cuore dei tifosi giallorossi. Segue il live della giovane cantautrice Samira Correale e da un toccante momento istituzionale dedicato alla memoria e al merito con la consegna di una targa speciale a Fabio Mazzitelli. A partire dalle ore 21:00, la piazza farà un tuffo nel rock d’autore con il concerto di “Sogni di rock’n’roll”, celebre tribute band di Ligabue, pronta a far cantare il pubblico con i più celebri successi del rocker di Correggio. Mentre il palco principale farà vibrare la piazza, l’arte e la storia millenaria di Catanzaro troveranno spazio nel polo culturale del San Giovanni:

 All’nterno della suggestiva Galleria del San Giovanni, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva unica grazie al percorso rievocativo “Obsesso Cathanzario 1528 – dentro l’assedio”, che rievocherà le drammatiche e gloriose tappe dello storico assedio subito dalla città nel XVI secolo. A chi avrà acquistato il biglietto sarà inoltre offerto un calice di vino, da ritirare presso uno stand dedicato all’esterno delle Gallerie.

 Nel Complesso Monumentale del San Giovanni si terrà il finissage della mostra “Geografie possibili – suoni nel silenzio” firmata dal maestro Virgilio Piccari. Attualmente alla guida dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Piccari è un artista ed esegeta della materia visuale di profonda caratura: la sua esposizione fotografica chiuderà i battenti dopo aver incantato critici e visitatori con un’indagine formale sulle campiture figurative e sul silenzio interpretativo dello spazio.

 Parallelamente, l’elegante cornice delle Terrazze del San Giovanni offrirà una visuale mozzafiato sul golfo accompagnata dalle raffinate sonorità del Catanzaro Jazz Fest, da anni punto di riferimento per gli amanti della grande musica jazz internazionale.

 Dal 18 al 20 settembre, il Complesso Monumentale del San Giovanni ospiterà inoltre la Visual Art a cura di 0039 Studio di Lorenzo Ferrara e Luca Maletta, con una suggestiva installazione 3D caratterizzata da una cascata di peperoncini. L’animazione toccherà contemporaneamente ogni angolo del centro cittadino: Villa Margherita aprirà le sue porte all’eclettismo del Pepper fresh prima di lasciare spazio, dalle ore 22:00, ai ritmi travolgenti di Wildworld. Piazza Unità d’Italia (Politeama) accoglierà la trascinante verve e la comicità popolare firmata da Rino E Giulio e dallo storico showman catanzarese Enzo Colacino, mentre all’interno del Teatro Politeama Mario Foglietti sarà possibile partecipare alla visita guidata drammatizzata (previa prenotazione) “La Nave teatro”. Anche a chi avrà acquistato il biglietto per la visita sarà offerto un calice di vino, da ritirare presso uno stand dedicato. Completeranno la prima notte le note della Dune Mosse tribute band in Piazza Le Pera (con la conduzione di Tonino Trapasso) e l’evento Ajalà in Piazzetta della Libertà, presentato da Maria Teresa Rotundo insieme a Rino & Giulio.

Sabato 19 settembre

Il CriseAward 2.0, il grande cabaret e la maratona DJ set

La giornata di sabato 19 settembre segnerà l'apice della manifestazione, unendo un prestigioso premio scientifico a momenti di pura leggerezza e convivialità. Il Complesso Monumentale del San Giovanni diventerà il quartier generale del CriseAward 2.0, il premio promosso dal Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l'Innovazione Rurale CRISEA che celebra l'eccellenza nell'ambito dell'innovazione sostenibile, della ricerca agroalimentare e della promozione del territorio. Circa 50 aziende calabresi, dalle ore 18 in poi, condivideranno la propria storia e prodotti in un percorso di approfondimento aperto gratuitamente a tutta la città. Sul palco di Piazza Prefettura, condotto da Simona Procopio, si assisterà a un nuovo momento dedicato al premio “Il Peperoncino straordinario” e a un fitto programma di intrattenimento che vedrà alternarsi le performance musicali di Januaria, cantautrice amata dal grande pubblico, e Sofia Padova, giovane talento emergente, le musica dance della Zuzza Dance. Il Peperoncino Straordinario sabato 19 settembre sarà invece assegnato a Ivan Colacino, musicista, comico e vera star dei social, la cui comicità travolgente e le cui gag valicano ormai confini regionali e appassionano tutta Italia, portando la sua catanzaresità contagiosa ovunque tra radio, podcast e smartphone. Nella stessa giornata sarà inoltre conferito il premio “Il Peperoncino straordinario” a Pietro Serra. Soltanto sabato 19 sarà inoltre possibile scoprire lo speciale annullo filatelico dedicato a La Notte Piccante a cura di Poste Italiane, pensato per lasciare un segno indelebile nella storia collezionistica della città. Piazza Unità d’Italia (Politeama). Il vero cuore della nightlife giovanile e underground del sabato batterà tuttavia in Piazza Le Pera, guidata da Giuseppe Cristiano e Antonia Opipari. La piazza si trasformerà in una vera e propria arena sonora per una lunghissima maratona musicale: dopo lo start affidato al DJ set di J Scudo, si avvicenderanno alla console e sul palco Claudio Topo, Roberta Guido, Robert Nox, Diego Turrin, Cecalupo, Rosario Vattiato, Undermyegomask e Teddy. Seguirà un'esplosiva ora di concerto dal vivo con la Moribiondi Crew, per poi proseguire con i set di Storiah e Simone Travaglino, fino alla solenne chiusura con lo Special Guest SKT. A completare la serata del sabato, mentre Villa Margherita risuonerà del sound travolgente di Cirasa – Traditional Global Sound, in Piazza Roma farà tappa l'Unità di strada – Zarapoti con iniziative di sensibilizzazione e prossimità sociale, e Piazzetta della Libertà riaccoglierà l'evento Ajalà, dedicato al dialetto catanzarese.

Domenica 20 settembre

Francesco Colella, il sociale e l’icona disco Luciano Gaggia

La giornata conclusiva di domenica 20 settembre regalerà un finale memorabile, suggellando tre giorni di festa con grandi ospiti d’onore e ritmi travolgenti. Il momento centrale della serata in Piazza Prefettura sarà la solenne consegna del premio “Il Peperoncino straordinario” a Francesco Colella. Attore catanzarese d’origine ma di statura internazionale, Colella è uno dei volti più intensi, versatili e stimati del teatro, del cinema e della televisione italiana. Diplomatosi alla prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica & Silvio D’Amico e storicamente legato alle produzioni del maestro Luca Ronconi, Colella ha conquistato il Premio Ubu come miglior attore ed è stato protagonista di acclamate serie TV (ZeroZeroZero, The Good Mothers, Christian, Vostro Onore) e capolavori cinematografici (Aspromonte - La terra degli ultimi, Padrenostro, Primadonna). La consegna del premio rappresenterà un doveroso e orgoglioso abbraccio della sua città natale a una carriera straordinaria. Sempre domenica 20 settembre sarà conferito un ulteriore “Peperoncino straordinario” alla memoria di Gianni Di Marzio. Il riconoscimento sarà consegnato alla moglie, Tucci Di Marzio.

Il programma della piazza principale si arricchirà del progetto Pepper project, di un importante spazio dedicato all’inclusione e al riscatto sociale e dell’esibizione di Puntuiero (artista emergente). La grande festa di Piazza Prefettura si chiuderà sulle note travolgenti del DJ set di Luciano Gaggia. Autentica leggenda della console con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, pioniere della night-life e collezionista con un patrimonio di oltre 25.000 vinili, Gaggia trascinerà il pubblico con uno show pirotecnico, un viaggio musicale capace di fondere la storia della dance anni '80 e '90 con le sonorità house contemporanee. Nelle altre location del centro:

 Il Complesso del San Giovanni vedrà la conclusione formale delle attività del

Crisea Award 2.0.

 Villa Margherita festeggerà la chiusura con il format tutto da balalre 4ever young.

 Piazza Unità d’Italia sarà teatro dell’esilarante cabaret di Tonino Pironaci, maestro della risata e beniamino del pubblico locale.

 Piazza Le Pera riproporrà una nuova ed esaltante staffetta di talenti locali e DJ: dopo lo start curato da JP, si esibiranno Daniele Gabriele, Sedine, Flavio Morini, Jovo, Marino Rocco, Emily, Debora Manghetti, la Chrystal Solo Band ed Anthony, guidando il pubblico verso il DJ set di chiusura della manifestazione.

 In Piazzetta della Libertà, l’evento Ajalà saluterà definitivamente la tre giorni dedicata. Un’esperienza totale tra cultura, gusto e senso di comunità

“La Notte Piccante 2026” non è soltanto un contenitore di spettacoli, ma rappresenta una scelta precisa di valorizzazione urbana: un invito a vivere e riscoprire il centro storico di Catanzaro camminando tra le sue bellezze architettoniche, degustando le tipicità enogastronomiche locali e riappropriandosi del senso di comunità. L'amministrazione e l'organizzazione invitano cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutta la regione a partecipare a questa straordinaria tre giorni di festa. Per informazioni, dettagli sulla viabilità e aggiornamenti in tempo reale sul programma, è possibile consultare i canali social ufficiali dell'evento.