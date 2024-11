VIDEO | Le decorazioni natalizie pensate per decorare lo storico monumento della città capoluogo sollevano polemiche. Alcuni le definiscono troppo «chiassose», altri «bellissime»

E' venerdì quando, entusiasta, il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni, anticipa dal suo profilo Facebook le tonalità di colore che per il prossimo mese e per l'intero periodo natalizio decoreranno la fontana monumentale del Cavatore. 86 anni di storia, sopravissuto anche ai bombardamenti per arrivare a Natale 2019 ed essere paragonato addirittura ad un "cubista da discoteca". E' un profluvio di apprezzamenti e critiche che divide la città sui gusti estetico dell'amministrazione ma soprattutto sulle luminarie che a partire da questa sera decoreranno lo storico monumento, simbolo della città capoluogo.

«Che orrore, cattivo gusto e mancanza assoluta di senso estetico» si commenta al post del presidente del Consiglio comunale, «gusto pessimo» o «spero che sia uno scherzo» aggiunge qualche altro cittadino. Un'idea, in sintesi, che divide il capoluogo: «Hai una pista di atterraggio e di decollo sotto casa e non lo sapevi», «Las Vegas» azzarda qualcun'altro, «F.lli Marsico?» domanda un altro utento che poi aggiunge «Aaaa na giostra e chimmu».

Luana Costa