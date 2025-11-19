Il volume è ambientato a Grisolia, paese d’origine dell’autore. È la storia di Orlando, perdutamente innamorato di Angelica, e la trama ruota attorno a una vincita al Totocalcio, che dà vita a una serie di intrecci misteriosi

Esce oggi “C’era una volta il tredici”, il nuovo romanzo dell’autore e giornalista Francesco Papa, calabrese di Grisolia. L’opera è edita Pav Edizioni e distribuito da Libro.co Italia. Il romanzo è disponibile anche nella versione digitale sulla piattaforma Amazon.

Sinossi di “C’era una volta il tredici”

Grisolia, settembre 1986. Orlando, innamorato perdutamente di Angelica, custodisce un segreto che potrebbe cambiargli la vita: ha vinto al totocalcio. Ma invece di festeggiare, decide di investire il premio in una nuova attività di pompe funebri, mettendosi così contro il padre della ragazza, padrone indiscusso del settore.

Proprio allora, nel cuore del borgo, un boato squarcia la quiete: una bomba esplode nel cabinato di un videogioco, quello su cui Orlando trascorre le sue ore libere. Ma non è che un diversivo. Dietro il fumo e il panico si cela un colpo ben più audace: la rapina all’ufficio postale. E mentre gli indizi iniziano a convergere tutti su di lui – i soldi improvvisamente disponibili, il legame col videogioco, il muratore “di fiducia” che ha lavorato sia per lui che all’ufficio postale – Orlando si ritrova intrappolato in una rete di sospetti.

Solo il brigadiere Ferro, già incontrato in Per un pugno di arance, sembra intuire che la verità sia nascosta dietro le apparenze. In un’indagine serrata, tragicomica e imprevedibile, nulla è come sembra.

Perché a Grisolia, quel settembre del 1986, tutti hanno qualcosa da nascondere.