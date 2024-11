Torna il Lamezia international film fest. Da martedì 12 novembre e fino a sabato 16, sotto la direzione artistica di Gianlorenzo Franzì, si susseguiranno proiezioni, incontri e dibattiti con ospiti di caratura nazionale ed internazionale.Il festival rientra nel progetto Vacantiandu, finanziato dalla Regione Calabria per il triennio 2017-2019 nell’ambito degli interventi tesi a valorizzare i luoghi di interesse storico e archeologico e promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi.



Al centro della manifestazione ci sarà ancora una volta il Premio Ligeia nella sezione “esordi d’autore” dedicata ai migliori esordi del cinema italiano. Quest’anno il riconoscimento verrà assegnato al regista napoletano Mario Martone, reduce dal successo de “Il sindaco del rione Sanità”. Fin dalla prima edizione, infatti, il Festival ha fortemente voluto omaggiare e valorizzare gli esordi eccellenti del cinema, quelle opere prime che sono state capaci di segnare profondamente non solo la storia cinematografica, ma anche e soprattutto quella culturale, politica e sociale del nostro paese. Lo stesso Premio andrà, poi, all’attrice Isabella Ferrari alla quale sarà dedicata la retrospettiva Monoscopio.



In collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Fest, ospite d’eccezione sarà Jean Jacques Annaud. Il regista francese, noto in tutto il mondo per opere come Il Nome della rosa (1986) e Sette Anni in Tibet (1997), riceverà il Premio Dreyer istituito quest’anno in omaggio ad uno dei più grandi maestri della storia del cinema. E ancora, dopo il grande successo dello scorso anno con la factory Casa Surace, verrà riconfermato il focus sui nuovi fenomeni del web. A ricevere il Premio Ligeia web sarà questa volta il popolarissimo duo comico romano Le Coliche, che presenterà una serie dei loro cortometraggi di successo.



Infine la sezione colpo d'occhio, il concorso internazionale di cortometraggi che ha come obiettivo quello di porre al centro dell’attenzione opere di giovani cineasti provenienti da tutto il mondo, offrendo un quadro più complesso e variegato dello stato dell’arte cinematografica. Il vincitore, che verrà annunciato durante la cerimonia di chiusura, oltre a ricevere un premio in denaro, parteciperà anche alla selezione ufficiale del Pentedattilo Film Fest, la kermesse calabrese dedicata esclusivamente ai cortometraggi.

Last but not least, la sezione curata dal critico Marco Cacioppo Visioni notturne che tutte le sere proporrà film in seconda serata che studiano il genere, passando con disinvoltura dall’horror alla fantascienza ma sempre all’insegna della qualità.