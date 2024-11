L’Università della Calabria in prima linea contro la psicosi da emergenza coronavirus. Olimpia Affuso e Giuseppina Pellegrino, sociologhe della comunicazione del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Unical, Due sociologhe dell’ateneo calabrese hanno pensato di elaborare un video decalogo per diffondere dieci consigli al fine di contrastare il «contagio del panico» da Covid-19 per «un uso consapevole di Whatsapp (e non solo)».

LEGGI: Coronavirus, disinfettante per mani in casa: la videoricetta dell’Unical

«Tutti noi contribuiamo all’informazione, condividendo notizie – scrivono in una nota l’Unical - Ma è importante farlo con responsabilità, soprattutto in questi giorni di allerta, in cui il Paese vive l’emergenza Coronavirus».