Lo scrittore di San Luca seppe raccontare la Calabria e le sue contraddizioni trasformandole in un messaggio universale di speranza, giustizia e riscatto sociale

L'11 giugno 1956, in vicolo del Bottino, a Roma, muore Corrado Alvaro, uno dei più grandi autori della letteratura italiana e tra i più raffinati intellettuali del Novecento. Nato a San Luca, nel cuore dell'Aspromonte, il 15 aprile 1895, era figlio di Antonia Giampaolo e di Antonio, maestro elementare che nel centro aspromontano aveva fondato una scuola serale destinata ai contadini e ai pastori del paese.

Alvaro è uno scrittore europeo e, al tempo stesso, profondamente calabrese. Fu tra i primi a trattare nei suoi scritti i temi dello sradicamento, dell'alienazione e dell'emarginazione, dando voce ai poveri, agli sfruttati e a quanti furono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della miseria e dello sviluppo negato.

Scrive in Gente d'Aspromonte: «I calabresi mettono il loro patriottismo nelle cose più semplici, come la bontà dei loro frutti e dei loro vini. Amore disperato del loro paese, di cui riconoscono la vita cruda, che hanno fuggito, ma che in loro è rimasta allo stato di ricordo e di leggenda dell'infanzia.»

Corrado Alvaro è dunque un autore che, come pochi, ha saputo coniugare nella propria produzione letteraria l'affermazione dei principi morali e la promozione della responsabilità sociale. Le vicende dell'ambiente umano calabrese diventano così un grido di speranza e di liberazione dai lacci della rassegnazione, della disonestà e del senso di impotenza di fronte alla violenza e alla sopraffazione.

La sapienza del grande autore nasce dal suo profondo radicamento alla terra natia: «Quando uno lascia un paese, tutte le cose acquistano, prima della partenza, un valore straordinario di ricordo e ci fanno pregustare la lontananza e la nostalgia.»

A settant'anni dalla sua morte, Alvaro continua a riproporre una lezione quanto mai attuale di fronte ai rischi del populismo, dell'omologazione delle idee, della manipolazione dei sentimenti, così come davanti a un governo tecnocratico e alla dittatura dell'algoritmo. Il grande scrittore calabrese osserva la realtà, i volti e gli avvenimenti che lo circondano per offrire al lettore un'interpretazione capace di mettere in luce come la libertà, bene supremo cui l'uomo tende da sempre, debba essere intesa come responsabilità verso la propria vita e come capacità di agire in modo conforme alla propria dignità.

Fare memoria di Corrado Alvaro significa risintonizzarsi con quell'attesa di giustizia che, nella nostra terra, si traduce nell'impegno per la legalità, il bene comune e il lavoro.

Nella sua opera Quasi una vita. Giornale di uno scrittore, Alvaro scrive: «Nessuna libertà esiste quando non esiste una libertà interiore dell'individuo.» È un invito al risveglio delle coscienze, alla ricerca del senso più profondo della vita e alla speranza di costruire un futuro migliore.

Riascoltare il realismo magico di Corrado Alvaro significa assumere un paradigma antropologico capace di parlare ancora al presente: la forza di un uomo non si misura dal suo potere né da un'interpretazione individualistica di sé, ma dalla sua capacità di mettersi in gioco e di sacrificarsi per il bene della comunità.

A settant'anni dalla sua scomparsa, Alvaro sembra ancora consegnarci il suo metodo di lavoro: osservare con profondità, interpretare gli avvenimenti in una prospettiva ampia e mantenere viva la coscienza attorno a quei valori universali che orientano la vita verso una bellezza capace di vincere l'ignoranza, la superstizione e il sottosviluppo.