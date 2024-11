«Rappresenta un vero privilegio per il Comune di Cosenza il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana assegnato a Elena Mittembergher, responsabile del cerimoniale a Palazzo dei Bruzi. Un riconoscimento che, al pari della diretta interessata, rende orgogliosi tutti coloro che sentono forte l’appartenenza a un ente capace di esprimere alte professionalità e profili umani di spessore». Il sindaco Mario Occhiuto tiene a complimentarsi, a nome suo e della Giunta, con la funzionaria Elena Mittembergher che da oltre 30 anni è a capo del cerimoniale, ovvero dell’ufficio che si occupa principalmente del protocollo e delle regole da osservare negli incontri istituzionali.

Onorati dal riconoscimento

«Sono onorato, da sindaco in carica, del riconoscimento assegnato al neo cavaliere della Repubblica Mittembergher in un solenne appuntamento dove per una volta sarà lei stessa in prima fila e non dietro le quinte a far rispettare l’etichetta. Domenica 2 giugno in piazza Bilotti – aggiunge il sindaco Occhiuto – la signora Mittembergher sarà infatti meritoriamente tra i protagonisti della cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del prefetto Paola Galeone, nella ricorrenza del 73° anniversario della Fondazione della Repubblica italiana. Una prestigiosa attestazione di cui viene insignita una personalità che del nostro Comune è un fiore all’occhiello. Con savoir faire antico, Elena Mittembergher riveste alla perfezione un ruolo nel quale dimostra un profondo senso di rispetto per lo Stato e per le cariche istituzionali, nonché garbo, sensibilità e rigore, doti che le sono unanimemente riconosciute dalle diverse amministrazioni che si sono succedute al governo della città. A Elena Mittembergher, prima donna del Comune di Cosenza insignita dell’onorificenza di cavaliere, giungano dunque le più sentite congratulazioni».