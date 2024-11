Festa agli ospedali Riuniti di Cosenza per i 100 anni di nonna Francesca. In un periodo difficile e complesso come quello che sta vivendo l’Italia nel fronteggiare la diffusione del Covid-19, le 100 candeline accese sulla torta della signora De Franco – scrive il Gruppo IGreco - rappresentano molto di più di un felice momento privato e familiare, condiviso con i medici. Quel sorriso, infatti, è una luce in più ed un incoraggiamento ulteriore nell’impegno quotidiano di tutto il personale medico e paramedico in prima linea, da Nord a Sud, per fronteggiare l’emergenza, soprattutto rispetto alle categorie più fragili come gli anziani.

Il Gruppo iGreco, insieme al direttore sanitario della struttura Claudio Trombetti ed al direttore amministrativo Saverio Leo esprime gli auguri di tutta la grande famiglia degli Ospedali Riuniti alla speciale festeggiata, ospite della Casa di cura Madonna della Catena e con lei a tutte le anziane e gli anziani ai quali il Paese, soprattutto in questa grave contingenza storica, deve essere particolarmente grato e riconoscente.