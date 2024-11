Il tour del cibo da strada approda, in occasione della sesta edizione, nella città dei bruzi proponendo prelibatezze italiane e straniere

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio a Cosenza, nel parco di Villa Nuova, parte la VI tappa del Festival internazionale dello Street food 2019 ideato e organizzato da Alfredo Orofino (dal giovedì alla domenica dalle ore 12.00 alle ore 24.00). La manifestazione, riferisce una nota stampa, sarà patrocinata del Comune di Cosenza.

Dopo il successo dei primi cinque appuntamenti del Festival internazionale dello Street Food edizione 2019 (a Roma - in Piazzale della Radio e a Piazza San Giovanni Bosco, a Rieti - in piazza Mazzini e a Gorizia nei giardini pubblici e ad Ostia dove grazie al grandissimo successo di pubblico sono state raddoppiare le date), hanno infatti partecipato oltre cinquecentomila persone, il tour del “cibo da strada” approda a Cosenza con tutte le sue prelibatezze italiane e straniere. La manifestazione nasce dall’idea di portare nelle piazze, all’aria aperta, il cibo che generalmente non si ha modo di mangiare a casa, gustando sapori di varie nazionalità. Un vero e proprio incontro con ristoranti su ruote che girano l’Italia e propongono nuove prelibatezze gastronomiche, all’insegna della qualità e realizzate con estrema professionalità.