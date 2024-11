Straordinaria iniziativa del Gran Caffé Renzelli, storico locale fondato nel 1803. Per mantenere la secolare ed identitaria usanza porterà il dolce amato dai cosentini direttamente a domicilio, nel rispetto delle norme anti-coronavirus senza far pagare il trasporto

Cosenza è rimasta senza la tradizionale Fiera di marzo. Già in questo periodo le strade, oggi vuote per le restrizioni imposte dal Governo, sarebbero state brulicanti di bancarelle e di avventori, incoraggianti anche dal clima primaverile di questi giorni. Ma rinunciare anche alla bontà delle zeppole di San Giuseppe, per i cosentini, sarebbe stato un sacrificio troppo grande.

Una dolce tradizione

Ci ha pensato il Gran Caffè Renzelli a scongiurare il rischio di rimanere senza l'amato prodotto di pasticceria artigianale, presente come secolare istituzione, sulle tavole di ogni casa nella giornata della Festa del Papà.

Zeppole direttamente a casa

Lo storico esercizio, fondato nel 1803, ha lanciato una straordinaria iniziativa: nel rispetto delle norme che consentono la consegna a domicilio di prodotti alimentari, porterà a casa le zeppole a coloro che si prenoteranno al numero 3466091377, senza far pagare il trasporto.

L’iniziativa del Renzelli, alla quale si accoderanno probabilmente anche altre rinomate pasticcerie della città, consentirà proseguire una consuetudine identitaria della comunità ed anche di sollevare il morale alle famiglie, forzatamente recluse tra le mura di casa.