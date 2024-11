Si passa dalle 22.044 presenze del 2016, alle 26.561 del 2017. I dati sono indicativi poichè non esiste biglietteria e, tecnicamente, potrebbero essere più alti

Cresce il numero di visitatori nel 2017 per il Museo Civico ed il Castello Carlo V di Crotone. Nell'anno appena passato sono stati 8.429 rispetto ai 4.869 del 2016 che aveva comunque registrato un notevole incremento rispetto all'anno precedente. Lo comunica una nota dell'ente comunale. Secondo i dati raccolti e elaborati dalla responsabile della biblioteca comunale “Armando Lucifero” Luciana Proietto, l'incremento maggiore si è verificato nei mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre a conferma della destagionalizzazione dell'offerta culturale della città di Crotone. Incremento di visitatori notevole anche nei mesi di luglio ed agosto. Dati in crescendo anche per la biblioteca comunale che passa dai 10.018 visitatori del 2016 ai quasi 11.000 del 2017. L'archivio storico registra un aumento di presenze passando da 895 a 1097 nel 2017. Aumento anche per il prestito bibliotecario che passa da 1606 a 1749 nel 2017. In totale, tra presenze al Museo Civico, al Castello, alla biblioteca ubicata nella stessa fortezza, Archivio Storico e Mediateca, si passa dalle 22.044 presenze del 2016 a 26.561 del 2017.

Bisogna ricordare anche che non essendo previsto il pagamento del biglietto di ingresso per il Castello e per il Museo, i dati sono relativi al registro presenze che viene firmato dai visitatori che accedono gratuitamente ai siti e, naturalmente, può verificarsi che non tutti firmino. Lusinghiero il dato relativo alle biblioteche italiane ed internazionali che hanno avuto accesso al sistema di prestito interbibliotecario previsto dal Comune di Crotone tra cui si registrano richieste da tutta Europa e dalle più prestigiose Università Italiane e Internazionali. Tantissime le iniziative con le scuole con visite ed attività specifiche nei siti. Da gennaio a dicembre sono stati oltre seimila gli alunni di tutte le età che hanno visitato il Castello Carlo V, il museo ed anche la biblioteca.