L’attivazione del servizio è la prima delle iniziative che il Comune intende realizzare in tema di un corretto utilizzo dei social. Il progetto prende piede dopo il violento pestaggio avvenuto in città recentemente

Come annunciato nei giorni scorsi, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Crotone ha attivato un servizio di messaggistica istantanea dedicato al mondo giovanile, quale strumento immediato di ascolto. Si chiama WhatsAmico e corrisponde al numero whatsapp 335 822 22 24: inviando un messaggio, i giovani crotonesi potranno chiedere aiuto in caso di necessità, parlare di un disagio, ma anche offrire contributi di idee e sollecitazioni.

«Il numero whatsapp - spiega l’assessore Filly Pollinzi - è dedicato esclusivamente ai giovani della città. I loro messaggi saranno ricevuti dalle assistenti sociali dell’ente che avranno, in questo modo, un contatto diretto e potranno determinarsi sugli eventuali interventi o azioni da intraprendere. Allo stesso modo rappresenta uno strumento, vicino a giovani, con il quale stabilire un contatto diretto con loro».

L’attivazione del servizio era stata proposta durante l’incontro promosso da Pollinzi con gli organi di informazione e gli assistenti sociali, dopo la diffusione in rete del video del pestaggio a danno di un ragazzino crotonese. Il Comune di Crotone fa sapere che altre iniziative saranno messe in campo per contrastare violenza sui social e cyberbullismo.