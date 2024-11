VIDEO | Un giovane lo aveva donato al Comune per metterlo all’asta e raccogliere fondi per l’emergenza alluvione: i Vigili del fuoco, a cui è dedicato, si autotassano e la comprano

L’immagine dei Vigili del Fuoco che tenevano in braccio una donna soccorsa durante l’alluvione di Crotone del 21 novembre scorso ha fatto il giro d’Italia. La foto è divenuta il simbolo dell’emergenza vissuta dalla città e dell’impegno che i pompieri hanno profuso in quelle ore drammatiche. L’ha vista anche Danilo Piscitelli, giovane e promettente artista crotonese, che di fronte a quella scena si è particolarmente commosso.

Un quadro in beneficenza per l’emergenza alluvione

Danilo ha così riversato le sue emozioni sulla tela, mischiando colori e sentimento. Ne è venuto fuori un quadro carico di significato, che ritrae un vigile del fuoco con in braccio la Calabria, una terra sofferente. Una rappresentazione artistica che nelle intenzioni delle autore si ispira alla Pietà di Michelangelo.

«Il titolo di questo quadro è “Salviamo la Calabria”. Io amo questa terra, la amo tantissimo. Noi calabresi non molliamo mai, siamo gente che lotta ogni giorno. Proprio come rappresentato in questo quadro: i veri protagonisti e i veri artisti sono loro».

La generosità dei vigili del fuoco

L’opera era stata donata al Comune di Crotone per essere messa all’asta con l’intento di donare il ricavato alla raccolta fondi avviata dall’ente in collaborazione con il bisettimanale Il Crotonese. Quando però i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone l’hanno vista sui social, hanno deciso di acquistarla, autotassandosi. I soldi, circa 600 euro, sono confluiti sul conto per l’emergenza alluvione.

«Abbiamo voluto anche noi inserisci in questa iniziativa di beneficenza – spiega il comandante Fabrizio Luciani, che ha ricevuto in consegna il quadro - per cercare di stare sempre più vicini al territorio. Sono piccoli segnali ma significativi, che ci portano a stare in contatto con la cittadinanza. La generosità dei Vigili del Fuoco non ha confini».