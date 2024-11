Sarà lo street artist Jorit a realizzare, a Crotone, un murales di quasi 100 metri quadrati che ritrae il cantautore Rino Gaetano. Jorit, artista partenopeo di fama internazionale conosciuto per il suo stile 'Human Tribe' con il quale rappresenta i personaggi con dei fregi sul volto, sarà a Crotone da lunedì 2 maggio per iniziare a lavorare all'opera, commissionata dall'amministrazione comunale, che verrà realizzata sulla facciata di un palazzo nel quartiere 300 alloggi.

L'opera, come ha spiegato il vicesindaco di Crotone, Sandro Cretella, sarà dipinta su una parete di 12 metri di altezza per 8 di larghezza e rappresenterà un primo piano del cantautore scomparso il 2 giugno del 1981 riportando anche la frase «Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me» tratta dalla canzone «Ad esempio a me piace il Sud».

La scelta

È stato lo stesso Jorit a scegliere di dipingere il volto di Rino Gaetano tra una rosa di personaggi che erano stati presentati dal Comune di Crotone. L'iniziativa punta alla riqualificazione urbana partendo dalle zone periferiche: «Lo scopo è di aggregare la città con la sua periferia - ha detto il sindaco Vincenzo Voce presentando l'iniziativa - sarà il murales di tutti i crotonesi, un primo segnale di cambiamento. Crotone è una città già bella ma dobbiamo crederci noi in questa bellezza».

Le attività collaterali

Nel corso della realizzazione dell'opera, che durerà tra i 10 ed i 15 giorni, l'artista coinvolgerà anche i bambini del quartiere in varie attività. L'inaugurazione avverrà il 2 giugno in occasione dell'anniversario della morte di Rino Gaetano. Il vicesindaco Cretella ha anche annunciato che l'amministrazione comunale intende realizzare altre opere simili coinvolgendo street artist di fama internazionale: «Abbiamo cominciato con il botto - ha detto Cretella - chiamando Jorit che attualmente è l'artista urbano più famoso. L'intenzione è di continuare con altri murales in quartieri che hanno bisogno di rilancio urbano e sociale».