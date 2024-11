Pronto a tornare a Bianchi, in provincia di Cosenza, il Palio dei Rioni. L’evento per due anni era stato sospeso vista l’emergenza Covid. L’appuntamento, giunto alla sua sesta edizione, vedrà dal 6 al 9 agosto, l’intera popolazione del paese, suddivisa in quattro rioni, sfidarsi in giochi popolari e coreografie spettacolari.

La prima edizione risale al 2005, anno in cui un gruppo di amici desiderosi di fare qualcosa per il piccolo paese, ai piedi della Sila, importarono tale tradizione prendendo spunto e rielaborando iniziative simili già esistenti in tutto il territorio nazionale.

Il comitato spontaneo che ha dato vita al Palio dei Rioni organizza annualmente anche altre iniziative ludiche e culturali: dalla gara dei carri al Carnevale e alla creazione di murales che arricchiscono e impreziosiscono il paese coinvolgendo anche le altre realtà limitrofe.

Quest’anno le gare della sesta edizione dei giochi popolari avranno inizio sabato 6 agosto alle 21:30 in piazza Matteotti, dove sarà possibile assistere all’evento che da sempre coinvolge ed avvicina intere famiglie, catturando la curiosità di un pubblico sempre più numeroso.

La prima e imperdibile serata vedrà protagonisti i rioni: Santiago, Briganti, Rivolta e i campioni in carica Serrapapaglio che presenteranno coreografie che verranno giudicate da una commissione artistica in base a criteri precisi.

Dal 7 al 9 agosto, la gara proseguirà invece, con i rioni che si sfideranno in diversi giochi popolari: dal tiro alla fune al lancio dell’uovo, a quelli più recenti come palla “mpocata”, gatto cieco e volpe zoppa, il gioco della spugna, lo slalom in bicicletta e tanti altri. La vera novità di questa edizione è l'app del Palio dei Rioni che verrà pubblicata sugli store Android e che conterrà tutte le informazioni sulle edizioni precedenti e sui regolamenti dei giochi e le informazioni in tempo reale dell'andamento della competizione.