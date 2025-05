Saranno 28 mila le risorse digitali relative al patrimonio culturale calabrese contemplate nell’intervento finanziato con 500 milioni di euro di fondi del Pnrr. Entro la fine dell’anno saranno 65 milioni le risorse digitali tratte da beni culturali nel nostro Paese in circa 130 istituti.

Un ingente investimento coinvolge, infatti, anche la nostra regione con il MArRC (12 mila risorse digitali già acquisite) nel ruolo di soggetto capofila di un cluster che comprende anche i musei archeologici di Lamezia Terme (già prodotte circa 4000 risorse), in avvio il Vito Capialbi di Vibo Valentia (circa 6000) e infine toccherà al Metauros di Gioia Tauro (circa 4000), per un totale complessivo di oltre 28.000 risorse digitali e un investimento complessivo di 250 mila euro per la Direzione regionale museale della Calabria.

Il museo di Reggio, capofila, ha anche beneficiato di un finanziamento di 215 mila euro per digitalizzare il patrimonio fotografico.

Le somme sono state finanziare con il Sub-investimento 1.1.5 della Misura M1C3 1.1.1 Digitalizzazione del patrimonio culturale – categoria Oggetti Museali: beni di deposito (storico-artistici, archeologici) e grafici.

La presentazione

In conferenza stampa a palazzo Piacentini la presentazione ufficiale dei risultati del primo cantiere di digitalizzazione del patrimonio culturale in Calabria. Promosso nell’ambito del Pnrr, esso è stato coordinato dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library del Ministero della Cultura.

Sono intervenuti con il direttore del Museo, Fabrizio Sudano, la business manager della Digital Library del Ministero della Cultura, Cinzia Gallo, e Daniela Costanzo, archeologa del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, direttrice dell’esecuzione e responsabile dell’Istituto.

