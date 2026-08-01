Ci sono autori che si incontrano una volta. E poi ci sono quelli con cui si costruisce un percorso. Martedì 5 agosto, alle ore 22, il Palazzo dei Principi Spinelli di Scalea ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione estiva di "Visioni d'Autore – Scalea Cultura": la presentazione di "Duramadre" (Garzanti), il nuovo romanzo di Erica Cassano, giovane scrittrice che, con il suo romanzo d'esordio, La grande sete, si è affermata come una delle rivelazioni della narrativa italiana contemporanea, conquistando lettori, critica e classifiche nazionali.

Chi è Erica Cassano

Nata a Maratea e cresciuta tra Tortora Marina e Praia a Mare, Erica Cassano rappresenta una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea e una delle espressioni più significative della Riviera dei Cedri. Un'autrice che ha saputo trasformare le proprie origini in una narrazione capace di parlare a lettori di tutta Italia.

Per Scalea sarà il ritorno di un'autrice che, nel tempo, è entrata a far parte del percorso culturale della città.

Lo scorso anno Erica Cassano era stata protagonista di uno degli appuntamenti più apprezzati di Visioni d'Autore – Scalea Cultura, presentando La grande sete. In quella occasione aveva condiviso con il pubblico l'emozione di un nuovo progetto editoriale al quale stava lavorando, dando idealmente appuntamento all'estate successiva.

Oggi, un anno dopo

Quell'appuntamento, oggi, diventa realtà. Un legame che si è ulteriormente rafforzato nei mesi scorsi, quando la scrittrice è tornata a Scalea come madrina dell'inaugurazione della Libreria Ubik Victoria. È stato proprio in quella serata che è nato l'invito a presentare Duramadre nell'ambito della rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura.

A dialogare con l'autrice saranno il Sindaco Mario Russo, l'Assessore alla Cultura Annalisa Alfano, il Consigliere regionale Antonio De Caprio, il Presidente della Pro Loco Scalea Salvatore Licursi e Pasquale Lanzillotti, titolare della Libreria Ubik Victoria, partner della rassegna. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Emilia Manco e sarà impreziosito dalle esecuzioni del violinista Salvatore Pisciotti, che accompagneranno alcuni dei momenti più significativi della serata in un suggestivo dialogo tra musica e parole.

Il legame con le istituzioni

Ad accogliere Erica Cassano sarà un parterre istituzionale e culturale, espressione di una comunità che sa riconoscere e celebrare i propri talenti. La presenza delle istituzioni e delle realtà culturali del territorio vuole essere non solo un omaggio al successo dell'autrice, ma anche un segnale concreto di fiducia verso una generazione di giovani che, partendo dalla Riviera dei Cedri, dimostra ogni giorno come il talento possa trasformare le proprie radici in un orizzonte nazionale.

L’impegno dell’assessora alla Cultura

La serata è promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea, nell'ambito di "Visioni d'Autore – Scalea Cultura", in collaborazione con la Pro Loco Scalea e la Libreria Ubik Victoria. Una sinergia che, appuntamento dopo appuntamento, conferma quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà culturali rappresenti la chiave per costruire un'offerta culturale sempre più qualificata e partecipata.

Un talento sconfinato

L'Assessore alla Cultura Annalisa Alfano dichiara: «Ci sono talenti che rendono orgogliosa un'intera comunità. Erica Cassano è uno di questi.

È una delle più belle espressioni della Riviera dei Cedri. Una giovane autrice che, partendo da questa terra, ha saputo conquistare il panorama editoriale nazionale senza perdere il legame con le proprie radici.

Siamo felici di accoglierla nuovamente a Scalea, perché crediamo che una comunità debba saper riconoscere, sostenere e valorizzare i propri talenti».

Il ritorno

«Il ritorno di Erica – prosegue Alfano – ha un significato speciale. Lo scorso anno ci aveva raccontato che stava lavorando a un nuovo romanzo. Oggi quella promessa si realizza. È anche questo il senso di Visioni d'Autore – Scalea Cultura: non soltanto presentare libri, ma creare relazioni autentiche tra autori, lettori e territorio.

Invito tutti a partecipare a questa serata, certa che Duramadre saprà emozionare e offrire nuovi spunti di riflessione. Perché ogni incontro con un autore è sempre un'occasione per guardare il mondo con occhi diversi».

L'Amministrazione comunale invita cittadini, turisti, appassionati di lettura e tutti coloro che credono nel valore della cultura a prendere parte a una serata che si preannuncia intensa, coinvolgente e ricca di emozioni.