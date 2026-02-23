Un’iniziativa per premiare, valorizzare, e investire sui giovani talenti locali.

La Consulta giovanile della Città di Palmi, con il coordinamento dell'assessore delle politiche giovanili, Salvatore Celi, nella Sala consiliare comunale, ha organizzato un momento pubblico di riconoscimento dedicato a tre giovani artiste che hanno recentemente rappresentato il territorio palmese su palcoscenici televisivi nazionali.

Protagoniste dell’incontro: Silvia Ferraro, dodicenne concorrente dell’ultima edizione di The Voice Kids, Martina Mattiani, 24 anni, che ha preso parte alle selezioni di Amici di Maria De Filippi e Aurora Foti, ventunenne ancora in gara nel contest "Canta che ti passa" di UnoMattina in Famiglia. Cantanti dalle enormi doti vocali, con voglia d’imparare e crescere sempre più, che hanno dato uno straordinario contributo alla scena musicale della città.

Un momento della premiazione

«Sono state esperienze che porteremo nel cuore – hanno espresso le cantanti, visibilmente emozionate -. La partecipazione nei programmi TV ha rappresentato un trampolino di lancio per le nostre carriere artistiche. Oggi è un orgoglio essere premiate nella nostra città».

Le tre giovani artiste, orgoglio della comunità, si sono esibite in aula consiliare, offrendo alla numerosa platea un momento di musica e condivisione. La celebrazione odierna “Giovani Talenti Palmesi” ha incarnato anche un messaggio rivolto a tutti i ragazzi locali: credere nei propri sogni è possibile, ma richiede studio, sacrificio e autenticità.

«L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare i giovani palmesi che, con impegno e talento, riescono a trasformare la passione in opportunità, diventando esempio positivo per i loro coetanei – ha evidenziato la Consulta giovanile -.Non una celebrazione del risultato in sé, ma del percorso, della disciplina e della determinazione che ogni esperienza artistica richiede».

Molto soddisfatto l’assessore delle politiche giovanili, Salvatore Celi: «È un modo per premiare e celebrare i giovani talenti palmesi. Loro possono essere da esempio, per dedizione, tenacia, coraggio. Le possibilità di andare avanti ci sono anche nel nostro territorio».