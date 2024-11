VIDEO | L’evento espositivo, per la prima volta in Italia, vedrà una selezione di capolavori dell’arte barocca tra cui opere uniche dell'artista seicentesco

Dal prossimo 5 dicembre al 25 febbraio del 2020, saranno i prestigiosi spazi espositivi del Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro ad ospitare l’esposizione originale dedicata a Bernini e al barocco romano. La mostra, denominata "Il trionfo delle meraviglie", è stata organizzata da due aziende specializzate in eventi museali la “4culture” ed “e-bag”, con il patrocinio di Regione e Comune. Dopo il grande successo in Georgia ed in Bulgaria, l’allestimento arriva in Calabria, per la prima volta in Italia, con opere uniche di Giovan Lorenzo Bernini che testimoniano il suo poliedrico, multiforme ed eclettico estro artistico, oltre che una selezione di opere d’arte d’eccellenza realizzate dai grandi maestri del ‘600, italiani e stranieri, in gran parte provenienti dal Palazzo Chigi di Ariccia, sede del Museo del Barocco Romano, offrendo un quadro d’insieme sull’evoluzione della pittura romana per circa un secolo.

Il percorso espositivo, articolato in gruppi tematici, sarà caratterizzato da una serie di dispositivi multimediali interattivi e da proiezioni di filmati originali. Ad illustrare i dettagli è stata Simona Cristofaro di "4culture" che, dopo il successo delle precedenti mostre già presentate al Complesso San Giovanni, ha evidenziato «il grande impegno profuso nel portare il barocco in Calabria con l’obiettivo di coinvolgere visitatori di ogni età e colmare le distanze che spesso separano il territorio regionale dai grandi circuiti nazionali».

Un modo nuovo di proporre l’arte attraverso il connubio tra didattica, tecnologia e innovazione in modo da avvicinare soprattutto le fasce giovanili. «Sono previsti effetti speciali e immersivi – ha aggiunto Andrea Perrotta di "e-bag" - che permetteranno specialmente ai più giovani di scoprire l’atmosfera barocca del ‘600 romano e che coinvolgeranno anche affermati attori del cinema e del teatro italiano».

L’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, ha rimarcato «la qualità di una programmazione che vede il Capoluogo e il Complesso San Giovanni confermare il ruolo di centro propulsore delle arti e della cultura regionale». L’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, ha evidenziato «il valore di un modello positivo che consente ai calabresi di fruire dell’arte sul proprio territorio e di costruire una rete virtuosa con gli altri musei e le scuole utile a valorizzare il patrimonio e la storia locali». Durante il periodo di apertura della mostra, fino al 29 febbraio 2020, non mancheranno visite guidate, laboratori didattici ed un fitto calendario di eventi gratuiti, incontri con eminenti studiosi e specialisti di settore, focus sulla storia locale dedicati al grande Bernini. Ampio spazio sarà dato anche alla musica barocca con le composizioni di Antonio Vivaldi che faranno da colonna sonora alla mostra e “Le quattro stagioni” che saranno eseguite dal vivo da un ensemble d’archi. Inoltre, in partnership con Meet Project, la mostra vedrà protagonisti attivi, nelle vesti di “ciceroni”, anche alcuni migranti che risiedono sul territorio per un momento di incontro e confronto culturale.