Alvaro, Strati, Gissing e gli altri: storie, saggi e ricette (con gadget in abbinamento) raccontano una regione complessa e affascinante, vista da scrittori italiani e stranieri: un percorso di lettura che attraversa paesaggi, radici, tradizioni e sguardi inattesi

Con l’avvicinarsi del Natale, tra luci, addobbi e profumo di dolci, molti cercano il regalo perfetto da mettere sotto l’albero. Per chi desidera un dono che unisca cultura, emozione e scoperta, i libri sono sempre una scelta azzeccata. E se la passione per la Calabria guida la scelta, ecco dieci titoli che raccontano la regione tra storia, letteratura, gastronomia e tradizioni. Alcuni sono super classici, altri arrivano da epoche lontane e ci mostrano la regione così come la vedevano viaggiatori dell’Ottocento. Tutti danno dei punti di vista interessanti.

Calabria: The Other Italy — Karen Haid

Un viaggio narrativo, ironico e profondo nel cuore della Calabria contemporanea, raccontato da un’autrice americana che ha vissuto per anni a Locri. Tra aneddoti personali, descrizioni di paesaggi e comunità locali, riflessioni su cultura, tradizioni e problemi sociali, questo libro è un’introduzione appassionante alla regione che sfida stereotipi e invita a guardare oltre il “Sud dimenticato”.

Abbinamento regalo: una bottiglia di vino Cirò DOC o un pacchetto di ‘nduja piccante per immergersi nei sapori locali.

By the Ionian Sea — George Gissing

Scritto alla fine dell’Ottocento da un autore inglese, questo classico del viaggio letterario racconta la Calabria di fine secolo attraversando Reggio, Cosenza, Crotone e Squillace. Con uno sguardo che alterna contemplazione storica, politica e paesaggistica, Gissing esplora antichi templi, borghi e la vita quotidiana, restituendo immagini poetiche e malinconiche di una terra affacciata sul Mediterraneo.

Abbinamento regalo: una mappa illustrata della Calabria o un diario di viaggio elegante per annotare le proprie scoperte.

Gente in Aspromonte — Corrado Alvaro

Capolavoro della letteratura meridionalista italiana, questa raccolta di tredici racconti di Corrado Alvaro descrive la vita dura e veritiera nelle montagne dell’Aspromonte. Nei racconti emergono la fatica dei pastori, le ingiustizie sociali, le passioni e i sogni delle classi più umili: un affresco umano e poetico di una Calabria aspra e autentica, narrato con uno stile realistico e intenso.

Abbinamento regalo: un set di cartoline d’arte dei paesaggi calabresi o un segnalibro artigianale in legno.

Il selvaggio di Santa Venere — Saverio Strati

Romanzo significativo e premiato (Premio Campiello 1977) che intreccia i destini di tre generazioni calabresi nelle campagne dell’Aspromonte. Attraverso le voci di nonno, padre e figlio, la narrazione indaga legami familiari, memoria, migrazione e i mali storici della regione — dalla povertà alla ‘ndrangheta — rendendo il libro un’occasione di riflessione profonda sull’identità e la trasformazione della terra calabrese.

Abbinamento regalo: un cofanetto di prodotti tipici calabresi, come olio extravergine e biscotti artigianali.

Cucina di Calabria: Treasured Recipes and Family Traditions from Southern Italy — Mary Amabile Palmer

Una guida culinaria appassionata che raccoglie oltre 200 ricette tradizionali della Calabria, accompagnate da racconti di cultura, feste e tradizioni familiari. Ingrediente dopo ingrediente, piatto dopo piatto, il libro offre uno sguardo autentico sulla gastronomia calabrese, tra sapori intensi, esperienze di vita e memoria. Ideale per chi ama cucinare e conoscere la cultura attraverso i sapori.

Abbinamento regalo: un grembiule da cucina personalizzato o un set di spezie calabresi per sperimentare le ricette.

Essays on the History and Culture of the Unknown Calabria: Land of the Forgotten — a cura di Caterina Pangallo

Saggio collettaneo che esplora aspetti antichi e poco noti della Calabria, dalla filosofia greca alla presenza normanna, dalla cultura artigianale al patrimonio artistico e intellettuale. Ogni contributo offre chiavi di lettura per comprendere la complessità storica e culturale di una regione spesso trascurata, rendendo il libro un prezioso strumento di approfondimento per lettori curiosi e appassionati.

Abbinamento regalo: una stampa artistica di un reperto calabrese o una penna stilografica elegante per appunti di lettura.

Calabria – Guide Marco Polo — Peter Amann

Una guida agile e ricca di suggerimenti pratici per chi desidera esplorare la Calabria in prima persona. Con itinerari dettagliati, mappe e consigli su paesaggi, borghi, spiagge, escursioni, enogastronomia ed eventi locali, questo volume è perfetto per pianificare un viaggio di scoperta autentica, suggerendo mete e sorprese lontane dai percorsi più noti.

Abbinamento regalo: un taccuino da viaggio o uno zainetto leggero per escursioni.

Calabria With Love — Gianni Callari

Romanzo che mescola storia familiare e memoria della terra natia: dalla Calabria degli anni ’20 fino all’emigrazione negli Stati Uniti, la trama segue destini di famiglie, lotte per la sopravvivenza e l’incrollabile legame con la terra d’origine. Una lettura emotiva che parla di radici, identità e amore per la propria cultura, perfetta per chi cerca una storia toccante con sfondo calabrese.

Abbinamento regalo: una scatola di dolci tipici calabresi o una candela profumata alle note mediterranee.

My Calabria: Rustic Family Cooking from Italy’s Undiscovered South — Rosetta Costantino & Janet Fletcher

Un altro volume dedicato alla cucina calabrese, in cui l’autrice racconta la propria esperienza di cresciuta tra sapori e ricette di famiglia. Con fotografie e storie legate alla cucina contadina mediterranea, il libro celebra la frugalità creativa del territorio e l’eredità gastronomica portata oltreoceano dagli emigranti calabresi.

Abbinamento regalo: un piccolo set di conserve calabresi o un mortaio in pietra per le erbe aromatiche.

Itinerari del gusto in Calabria. Spigolature storico‑letterarie — Ottavio Cavalcanti

Un volume che fonde storia, cultura e gastronomia attraverso percorsi tematici nei sapori calabresi, raccontando ambiente naturale, prodotti tipici, tecniche tradizionali di pesca, caccia e agricoltura, e le storie che si intrecciano attorno al patrimonio enogastronomico. Un libro ideale per chi ama unire gusto e conoscenza delle radici locali.

Abbinamento regalo: un kit degustazione di oli, vini e formaggi calabresi per un’esperienza sensoriale completa.