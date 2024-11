VIDEO | Dibattiti, incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori creativi e spazi di gioco per i bambini. L’iniziativa per celebrare i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia

Per accendere i riflettori sui diritti e sul futuro dei bambini l'Unicef Italia organizza nel cuore di Roma, a Piazza del Popolo, un evento che dal pomeriggio di venerdì 29 marzo alle 13 di domenica 31 marzo vedrà alternarsi rappresentanti delle istituzioni, opinion leader e giornalisti, personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport.





«Unicef Generation sarà un'occasione di confronto, dialogo e racconto per affrontare le tematiche del nostro tempo con uno sguardo rivolto ai protagonisti del nostro futuro – i bambini, gli adolescenti e i giovani – andando oltre i luoghi comuni e gli stereotipi e celebrare il trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e divenuta il trattato sui diritti umani più ratificato della storia» ha dichiarato il presidente Francesco Samengo. Nella struttura allestita in Piazza del Popolo, capace di ospitare oltre 300 persone (tra Arena e Laboratori), saranno aperti al pubblico dibattiti e tavole rotonde, presentazioni di libri e proiezioni di film, ma anche laboratori creativi e spazi di gioco riservati ai più piccoli (e non solo).





Pannelli interattivi e una serie di materiali usati nei progetti e nelle emergenze umanitarie aiuteranno a far conoscere più da vicino il lavoro che l'Unicef conduce quotidianamente in 190 Paesi nel mondo. Tutti i visitatori che vorranno sostenere il nostro lavoro per l'infanzia potranno inoltre scegliere in piazza la loro "Orchidea Unicef" per salvare e proteggere tanti bambini in tutto il mondo.