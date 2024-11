Non solo un semplice vivaio ma qualcosa di più, un luogo dove sì riscoprire il valore dei fiori e delle piante ma anche un posto in cui ritrovarsi e condividere momenti di svago insieme ai bambini e alle loro famiglie. È quello che fa ormai da diverso tempo l'azienda agricola Amoroso di Vibo Valentia dove anche quest'anno si è riaccesa la magia del Natale. «Noi siamo nati come vivaio, abbiamo diverse aziende anche in Olanda – spiega il titolare Roberto Amoroso -, realizziamo piante ornamentali e giardini per le ville. Da un po' di anni abbiamo sviluppato questo nuovo modo di fare azienda, in pratica abbiamo aggiunto il sociale al nostro vivaio. Ci fa piacere avere qui i bambini, creare qualcosa di caldo in questo momento che è Natale, farli giocare, gioire e divertire».

Non solo fiori e piante

E così tra spettacoli di magia e saporite pietanze, in collaborazione con la ludoteca La casa di Topolino di Emanuela Minasi, intere famiglie hanno la possibilità di ritrovarsi e lasciarsi avvolgere dall'atmosfera natalizia. «Ogni domenica sviluppiamo un evento – conclude Amoroso -, dai burattini al mago, tipo stasera con il bravissimo Massimo Cappuccio che ci sta dando una grande mano per far divertire i bimbi e le loro famiglie. Spero di avervi sempre più numerosi in azienda – è l'augurio – anche per vedere i nostri prodotti, non solo piante ma anche articoli da regalo e quant'altro».