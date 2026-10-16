Nonostante una giornata particolarmente uggiosa, Piazza Italia a New York ha registrato il tutto esaurito per la presentazione di Donne del Sud. 25 ritratti di eccellenze al femminile, volume del giornalista, scrittore e autore televisivo calabrese Pino Nano.

Un pubblico numeroso, attento e partecipe ha seguito con grande interesse un incontro dedicato alle donne, alle radici e al rapporto vivo tra Italia e comunità italoamericana. La partecipazione calorosa e l’entusiasmo emerso nel corso della serata hanno confermato quanto questi temi siano sentiti e capaci di creare un dialogo autentico tra generazioni, esperienze e territori.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Sud del Mondo ETS, è stata organizzata e moderata a New York da Ornella Fado — founder di OK Productions LLC, conduttrice e produttrice televisiva di Brindiamo! — che ha curato la scelta delle protagoniste e dato alla serata un’impronta personale, elegante e profondamente partecipata.

Nel suo saluto di apertura, Ornella Fado ha accolto con garbo gli ospiti presenti in sala, le relatrici e le rappresentanze giunte dalla Regione Calabria, sottolineando il valore di un incontro capace di unire storie di donne, cultura italiana e comunità italoamericana. La sua conduzione ha accompagnato il pubblico in un dialogo intenso e vivace, dando spazio alle esperienze professionali e umane delle partecipanti e creando un autentico ponte tra New York e il Sud Italia.

Ad aprire l’incontro è stato Pompeo Torchia, presidente dell’Associazione I Sud del Mondo ETS, che ha dato il benvenuto agli ospiti e presentato Giuseppe Galati, responsabile scientifico dell’Associazione, Vito Pitaro, delegato per il Presidente del Consiglio della Regione Calabria, e le numerose protagoniste della serata.

Al centro dell’evento, il libro di Pino Nano, autore di numerosi volumi dedicati alla Calabria, al Mezzogiorno e alle comunità italiane nel mondo. Donne del Sud raccoglie venticinque ritratti di donne che hanno saputo affermarsi con professionalità, sensibilità e determinazione, offrendo un’immagine contemporanea e luminosa del Sud.

Guidate dalla moderazione di Ornella Fado, hanno portato la propria testimonianza Manuela Biondi, architetta, interior designer, insegnante di lingua italiana e guida turistica autorizzata di New York; Maria Teresa Cometto, giornalista e autrice italiana residente a New York; Antonella Gramigna, giornalista, scrittrice e fondatrice di The Gram Journal; la cantante e songwriter Giada Valenti; Elisabetta Calello, board member dell’Italian Heritage and Culture Committee of New York; la dottoressa Domenica Barrita, gastroenterologa; e Anna Malafronte, Director of International Affairs and Community Relations presso NIAF.

Le loro voci hanno dato vita a un racconto corale, accolto con attenzione e partecipazione dal pubblico: storie diverse, ma accomunate dalla capacità di trasformare le proprie origini in una forza nell’arte, nell’informazione, nella cultura, nella professione e nel servizio alla comunità.

Un altro momento molto apprezzato è stato dedicato al talento artigianale calabrese. Attraverso i video presentati da Michele Affidato, maestro orafo noto per le sue creazioni che coniugano tradizione, arte e innovazione, e da Tiziano Tallarico, il pubblico ha potuto ammirare la bellezza e l’eccellenza della manifattura italiana. Le donne intervenute sono state inoltre omaggiate con alcune preziose creazioni, gesto che ha reso ancora più speciale l’atmosfera della serata.

L’appuntamento ha rappresentato una vera celebrazione del Sud come luogo di cultura, creatività e competenza, ma soprattutto delle donne che ne portano nel mondo i valori più autentici: un ponte ideale tra New York e l’Italia, costruito attraverso storie di talento, memoria e futuro.