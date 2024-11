Arriva la doppia laurea. Gli studenti avranno la possibilità di iscriversi a due corsi, contemporaneamente già dall'anno accademico 2022-2023. È stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l'eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023.

«Con l'introduzione della doppia laurea, resa possibile grazie a questo primo decreto attuativo, abbiamo disegnato un sistema della formazione più flessibile, già dal prossimo anno accademico», ha spiegato il ministro, Maria Cristina Messa. «Abbiamo superato rigidità e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale che risponda alle necessità dei giovani di oggi», ha aggiunto la ministra che poi, ringraziando il Parlamento per la sua collaborazione, ha sottolineato: «mi auguro continui, in futuro, il percorso, già tracciato, di riforma dell'università».

A questo decreto ne seguiranno altri due, per stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale, come medicina e psicologia per fare un esempio, e per facilitare la doppia iscrizione ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.