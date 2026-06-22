Nell’incantevole cornice del giardino della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della programmazione estiva 2026 della Pro loco Sant’Andrea, un ricco calendario di appuntamenti che animerà il borgo nei mesi di luglio, agosto e settembre, offrendo a cittadini, emigrati e visitatori occasioni di incontro, approfondimento culturale e promozione delle tradizioni locali. A presentare il programma sono state la presidente della Pro loco, Carmela Pisano, e la direttrice artistica del Premio letterario Sant’Andrea e presidente della commissione giudicatrice, Manuela Pisano, che hanno illustrato una stagione estiva pensata per valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario della comunità andreolese. La conferenza è stata moderata dalla giornalista Letizia Varano, che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra gli eventi in programma, sottolineando il ruolo sempre più centrale della Pro Loco quale motore di promozione culturale e sociale del territorio.

L’Estate 2026 prenderà il via il 3, 4 e 5 luglio con l’ottava edizione del Cammino della Monachella, appuntamento ormai consolidato che unisce spiritualità, natura e riscoperta del territorio. L’11 e 12 luglio, nell’ambito della Giornata Nazionale delle Pro Loco, si terrà l’iniziativa dedicata agli “Itinerari Bizantini: Arte, Storia e Spiritualità”, con uno studio sugli affreschi di Campo e momenti di riflessione sul canto dell’Ufficio a Sant’Andrea. Il 25 luglio sarà inaugurata la mostra fotografica “Sant’Andrea e i riti della Settimana Santa”, mentre il 31 luglio andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’intera programmazione: la tredicesima edizione del Premio Letterario Sant’Andrea, che torna dopo undici anni di assenza, riportando al centro della vita culturale del paese una manifestazione che, nel corso delle sue precedenti edizioni, ha rappresentato un importante punto di riferimento per la promozione della letteratura, del talento e dell’identità del territorio.

Ad agosto il programma entrerà nel vivo con il Torneo di calcetto, la festa estiva “Ritroviamoci” del 4 agosto, l’Estemporanea di pittura del 10 agosto e, l’11 agosto, l’inaugurazione del pannello espositivo presso la Chiesa di Campo, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Il 13 agosto si celebrerà la tradizionale Festa del Ritorno, momento simbolico dedicato ai tanti andreolesi che rientrano in paese per le vacanze estive e occasione di ritrovo per l’intera comunità. Il 17 agosto, invece, spazio all’approfondimento storico e spirituale con l’incontro dal titolo “Da Ortodossi a Cattolici: differenze e punti di unione a quasi mille anni dallo scisma”, un appuntamento di riflessione e dialogo sulle radici religiose e culturali del territorio.

La programmazione si concluderà il 26 e 27 settembre con la seconda edizione della Gravity Race Sant’Andrea, manifestazione che unisce sport, spettacolo e promozione del borgo. Nel corso della presentazione, la presidente Carmela Pisano ha evidenziato come il cartellone estivo sia il frutto di un grande lavoro di squadra, reso possibile dall’impegno dei volontari e dalla collaborazione con associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di offrire eventi di qualità e contribuire alla valorizzazione del paese. Particolarmente sentito l’intervento di Manuela Pisano, che ha sottolineato il valore simbolico e culturale del ritorno del Premio Letterario Sant’Andrea, giunto alla sua tredicesima edizione e riproposto dopo undici anni, con l’intento di restituire alla comunità un’importante occasione di incontro, riflessione e crescita culturale.