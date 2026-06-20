Si chiamava Salvatore Cavallaro e aveva 53 anni l’uomo morto questa mattina nel grave incidente stradale avvenuto a Nicotera Marina, in una località conosciuta come "Due ponti", lungo la strada che da Nicotera conduce verso Rosarno.

Il viaggio verso il lavoro e lo schianto

Cavallaro era un commerciante molto conosciuto nel territorio. Proprio per raggiungere una delle aree di vendita si era messo in viaggio a bordo del suo furgone quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un camion.

L’impatto è stato violentissimo. A seguito dello schianto, il 53enne sarebbe stato sbalzato in un fosso, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, chiamate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

Il cordoglio del Comune

La notizia della morte di Cavallaro ha profondamente colpito la comunità nicoterese. Anche l’Amministrazione comunale di Nicotera ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sui social: «È con profondo dolore che apprendiamo del tragico incidente avvenuto questa mattina a Nicotera Marina, che ha portato via la vita a Salvatore Cavallaro, un commerciante molto conosciuto e apprezzato nella nostra comunità».

«In questo momento difficile - si legge ancora nel messaggio dell’Amministrazione comunale - desideriamo esprimere la nostra sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia di Salvatore e a tutti coloro che lo conoscevano».