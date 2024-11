Si svolgerà martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 17:30, nel suggestivo centro storico di Jonadi e nello scenario naturale delle grotte il “Presepe vivente”, ideato e organizzato dalla Pro Loco di Jonadi con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta. La manifestazione giunge quest’anno a un traguardo storico, ovvero la sua XXV edizione, che segue quella dello scorso anno, arrivata dopo alcuni anni di stop.

Quest’ultima ha riscontrato un grande successo con un’affluenza di oltre tremila visitatori e più di cento figuranti coinvolti, che hanno reso possibile creare un’atmosfera emozionante e coinvolgente regalando la possibilità di tornare “indietro nel tempo”. Per tale motivo gli organizzatori, guidati dal presidente della Pro Loco Enzo Pesce, hanno attivato la macchina organizzativa, coinvolgendo l’intera popolazione, le tantissime realtà presenti sul territorio, dalle associazioni alle attività imprenditoriali, per realizzare un evento voluto e sentito da tutta la comunità.

La manifestazione avrà luogo nel centro storico di Jonadi per poi concludersi nelle suggestive grotte di tufo dove la rappresentazione culminerà nel quadro rappresentativo della Natività. Il borgo tornerà a trasformarsi per l'occasione nell’antica Betlemme in cui ogni casa e ogni via verranno opportunamente allestite per rivivere delle scene dell’epoca. Vi saranno piccole botteghe in cui verranno mostrate le maestranze contadine e artigiane dell'epoca: ricamatrici, pastori, falegnami, fabbri, vasai, bazar e tanto altro. Ad esse si aggiungeranno infatti altre postazioni, quali la corte di re Erode e il campo di addestramento dei soldati romani.