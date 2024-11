Chi fu il primo italiano della storia a vincere il premio Oscar? Molti sono convinti sia stato Vittorio De Sica, nel 1948, con la celebre pellicola Sciuscià. La risposta giusta però è un’altra: nel 1937, dunque undici anni prima di De Sica, un altro italiano riuscì ad aggiudicarsi la prestigiosa statuetta. Un calabrese, Antonio Gaetano Gaudio, nato e vissuto a Cosenza fino all’età di 23 anni, quando emigrò negli Stati Uniti per lavorare nel cinema.

Una famiglia di pionieri della fotografia

Era figlio di Raffaele Gaudio, titolare di uno studio fotografico, il primo aperto in riva al Crati, situato lungo Corso Telesio. Antonio trascorreva nella bottega del padre buona parte delle proprie giornate. E non ci volle molto per innamorarsi di quei rivoluzionari strumenti che catturavano le immagini per riprodurle sulla carta. Nel 1906 attraversò l’oceano, puntando all’industria cinematografica, e in breve tempo riuscì a ritagliarsi ruoli di sempre maggiore responsabilità sul set di importanti case di produzione come la Warner Bros, arrivando a conquistare nel 1930 la sua prima nomination, come direttore della fotografia della pellicola Gli angeli dell’Inferno, diretto da Howard Hughes.

La celebre statuetta vinta nel 1937

Riceverà il premio nel 1937 con il film Avorio Nero, vincitore quell’anno anche di altre tre statuette. Ribattezzato Tony Gaudio, il geniale fotografo lavorò con alcune tra le maggiori stelle di Hollywood, su tutte Greta Garbo e Bette Davis. Nella foto, in cui Gaudio compare al centro, si riconosce a destra, il grande Walt Disney. Morì nel 1951. Eugenio Attanasio, presidente della Cineteca della Calabria, ne ha tratteggiato il profilo al microfono di Rossella Galati

: