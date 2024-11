L’Associazione degli operatori turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”, in collaborazione con la casa editrice Shockdom, organizzerà il 13 luglio 2019 a Badolato (in provincia di Catanzaro) un incontro aperto al pubblico con Eleonora Carlini, Fabio Listrani e David Messina, tre grandi disegnatori italiani che collaborano con le principali case editrici internazionali (Marvel, DC Comics, Paramount, Image) per la realizzazione di alcuni fra i più famosi personaggi della cultura pop come Spider-Man, Star Trek, X-Men, Wonder Woman, Power Rangers.

L'evento

Il sodalizio metterà a disposizione la Sala Consiliare del Municipio, situata in una delle zone più suggestive del comune di Badolato e dell’intera Calabria, il borgo. Nell’atrio del Municipio si terrà contestualmente una mostra con alcune tavole che riproducono le opere dei tre artisti presenti. Sarà un’ottima occasione per parlare di come trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio, di che cosa si prova a raggiungere obiettivi così importanti, e soprattutto come ci si sente a disegnare dei personaggi iconici. I disegnatori parleranno della propria esperienza personale e saranno felici di raccontare aneddoti e segreti riguardanti i celebri e immortali personaggi cui danno vita.

Gli autori

David Messina Classe 1974.

Dal 2005 lavora nel mercato americano, principalmente come disegnatore per IDWpublishing, per la quale ha disegnato fra le altre cose anche alcune miniserie di Star Trek. Dopo aver realizzato la miniserie di esordio della serie True Blood basata sull’omonima serie televisiva del premio oscar Alan Ball, autore anche dei testi del fumetto, ha realizzato i due crossover-evento della IDW Infestation-I e Infestation-II. Di seguito realizza il prequel del nuovo film di Star Trek Into The Darkness assieme a Mike Johnson e torna alla miniserie Ultimate Comics Wolverine: origins. Per DC realizza una run di Catwoman.

È membro fondatore del collettivo Kaiju Club. Ha disegnato Wonder Woman. Attualmente è al lavoro sulla miniserie evento Star Trek Conflict Q per IDW. Dal 2002 insegna presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma

Eleonora Carlini è una disegnatrice e fumettista romana.

Dopo aver frequentato il corso d’illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics, prende parte a diverse mostre e collettivi artistici nella capitale fino a quando approda sulla testata Grimm Tales of Terror targata Zenescope Entertainment e successivamente, nel 2015, sulle avventure del Decimo Dottore (10th Doctor Who) per la Titan Comics, esordendo nell’albo speciale del Free Comics Book Day. A fine 2015 esordisce in DC Comics sulla testata di Batgirl of Burnside chiudendo il primo ciclo narrativo della serie, poi su Green Arrow, Harley Quinn e Suicide Squad. Attualmente lavora per la BOOM! Studios sulla testata Go Go Power Rangers.

Fabio Listrani è un artista autodidatta, illustratore, autore, musicista e grafico, vive e lavora a Roma.

Negli anni si è affermato soprattutto come Cover Artist lavorando per diverse realtà internazionali quali la Marvel, Titan Comics, Heavy Metal o IDW Publishing, spaziando fra testate del calibro di X-Men, Doctor Who, Warhammer 40.000, Quake, Dishonored, Dark Souls etc.

Nel 2014 vince anche il premio come Best Interior Illustrations per il libro "Zombies vs Robots; No Man's Land" edito da IDW Publishing.

Artista poliedrico digitale 2D/3D, lavora inoltre su Artwork per band, Poster Art, T-Shirt Design e ora attraverso la casa editrice Shockdom ha esordito nel 2017 come autore completo di fumetto con il suo progetto "CHARON".

Ha appena pubblicato il suo artbook-retrospettiva chiamato "INTOtheVOID.vol01", mentre a Novembre 2018 (anteprima a Lucca Comics) uscirà il secondo volume del fumetto “Charon“.

I promotori

L’Associazione degli Operatori turistici “Riviera e Borghi degli Angeli” è una rete che unisce un gruppo di aziende locali del Basso Jonio calabrese, che operano nel settore dei servizi turistici, e che riconoscono come prioritario e fondamentale per il territorio uno sviluppo economico sostenibile, volto alla tutela e salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, nonché la valorizzazione e promozione delle ricchezze enogastronomiche e delle bellezze artistico-culturali.

Nel brand turistico “Riviera e Borghi degli Angeli”, con un’offerta turistica integrata e diversificata e con un progetto di “Paesi Albergo – Ospitalità Diffusa”, è insita la definizione di un’offerta turistica che offre la possibilità di godersi un litorale incontaminato, con spiagge bianche ed un mare blu e cristallino; un entroterra fantastico con borghi medievali e tradizioni enogastronomiche di origine contadina; un’ incantevole ricchezza naturalistica con mare, montagna, colline, laghi e fiumi nel raggio di pochi chilometri; un notevole patrimonio artistico-culturale e religioso.

L’Associazione vuole promuovere un turismo lento ed esperienziale, autentico e relazionale, un nuovo tipo di approccio all’ambiente ed alla gente che lo vive, in contrapposizione al turismo di massa e commerciale, alla scoperta della Calabria più vera.

Shockdom è una casa editrice di fumetti fondata nel 2000 da Lucio Staiano. La sua mission “Nerverending Quest” si focalizza sulla ricerca infinita intesa sia come innovazione nei mezzi e nel linguaggio sia come scoperta e valorizzazione di nuovi talenti. Leader in Italia nella produzione di webcomics e nella perfetta integrazione tra editoria tradizionale e digitale, si pone come obiettivo l’evoluzione e il cambiamento del fumetto in Italia e all’estero con una rosa di autori giovani e italiani come Sio, eriadan, Stefano Antonucci e Daniele Fabbri, Giulio e Marco Rincione, Mattia Labadessa, Fraffrog e RichardHTT.