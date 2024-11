Giovedì 27 gennaio, giorno della memoria, alle ore 10.30, il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella si recherà all’ex campo di concentramento Ferramonti di Tarsia per la deposizione di una corona al monumento dedicato agli ex internati. A seguire visiterà il Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti per rendere omaggio alla memoria storica del luogo.

La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e di tutti coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio nazista, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Al riguardo, il prefetto ha rivolto ai sindaci del territorio l’invito «a sostenere, nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento e controllo previste anche a livello locale atteso il permanere dell’emergenza epidemiologica nel territorio di questa provincia, cerimonie e/o momenti di riflessione per tenere viva la memoria di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa».