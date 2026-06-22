VIDEO | Medicina, nutrizione e cultura del cibo: per i pazienti della struttura un momento di leggerezza e condivisione

Medicina, nutrizione e cultura del cibo, il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro ha celebrato la Giornata della Gastronomia Sostenibile regalando ai pazienti della struttura un momento di leggerezza e condivisione.

Il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro ha celebrato la Giornata Internazionale per la Gastronomia Sostenibile. Al centro dell'evento salute, alimentazione consapevole e qualità della vita, pensato per regalare ai pazienti dell'hospice o con malattie neuromuscolari un momento diverso tra medicina, nutrizione e cultura del cibo.

«Alimentazione vuol dire salute ma anche ambiente e sostenibilità a,bientale ed economica - ha sottolineato l'oncologo e medico palliativista Bonaventura Lazzaro -. Insomma, è un argomento che interessa tutti gli operatori ma soprattutto i nistri pazienti che hano bisogno di alimentazione sana». «Oggi è una giornta molto importante - ha aggiunto il direttore sanitario Giuseppe Mancuso - e cerchiamo di far vedere quello che si può fare anche con prodotti a chilometro zero».

«Parlare di alimentazione significa far affacciare i nostri pazienti al mondo esterno - ha poi rimarcato lo psicologo Domenico Mauro, affiancato dalla nutrizionista Roberta Chianelli - e questo lo facciamo anche grazie allo chef che oggi è venuto a rendere omaggio della sua arte e professionalità, lo chef stellato e docente di cucina Francesco Spezzano. I pazienti coinvolti in questo tipo di attività mettono da parte un pò la loro condizione sentendosi così meno pazienti e più persone, coinvolte attivamente nelle attività e nella vita quotidiana». Un viaggio tra gusto, salute e sostenibilità, tra nozioni teoriche e show cooking, che diventa dunque occasione di socializzazione e spensieratezza.