Il dialetto è molto più della somma di un gruppo di parole impiegate dalle persone che abitano in un determinato luogo per comunicare tra loro. È un concentrato di storia, identità e cultura popolare tramandato solitamente di generazione in generazione. Le parlate locali racchiudono negli accenti, nella cadenza e nei vocaboli la voce di un territorio, il suono antico di un popolo che non vuole consegnarsi al silenzio.

In occasione della "Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali", celebrata ogni anno il 17 gennaio, il comune di Girifalco ha voluto consegnare alle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo "Scopelliti" il Dizionario del dialetto girifalcese redatto dal professore Giuseppe Rosanò.



A presentare e sostenere l'iniziativa sono state il consigliere comunale con delega alla memoria storica Delia Ielapi e il presidente del consiglio comunale Rosanna Rizzello. L'obiettivo della compagine amministrativa guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro è quello di valorizzare il patrimonio identitario e le tradizioni dialettali del borgo della provincia di Catanzaro.

Un sentito ringraziamento per l'impegno profuso nell'occasione è stato rivolto dal comune di Girifalco alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Caterina Giovanna Coda, ai docenti e ai collaboratori scolastici, a Domenico Olivadese, a Laura Ielapi e al professore Giuseppe Rosanò.



Dopo gli alunni delle scuole primarie, a cui era stato donato il Dizionario del dialetto girifalcese ad inizio dell'anno scolastico, anche gli studenti più grandi hanno ora a disposizione un valido strumento per custodire il patrimonio linguistico che caratterizza il paese di Girifalco. Un volume da sfogliare e leggere per conoscere e riscoprire vecchi vocaboli giunti dal passato.