L’incontro-dibattito nasce per suscitare un momento di riflessione sul valore della vita in ogni sua manifestazione, dal suo nascere fino alla sua fine. Riflettori puntati sul testamento biologico

Giovedì 1 febbraio, dalle ore 9.30, l’auditorium “Calipari” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, ospiterà l’incontro “La vita si nutre d’amore sempre, fino alla fine”, in occasione della 40esima Giornata per la Vita. Parteciperanno gli alunni delle classi IV e V delle scuole superiori del nostro territorio.

Testamento biologico

La giornata è organizzata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale familiare in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per l’Irc ed il Consultorio familiare “Raffa” di Reggio Calabria in occasione della Giornata promossa dalla Conferenza episcopale italiana. Significato dell’incontro-dibattito: suscitare un momento di riflessione sul valore della vita in ogni sua manifestazione, dal suo nascere fino alla sua fine, ponendo al centro la persona e la sua dignità ed approfondendo, in particolare, i contenuti della recente legge sul testamento biologico.

I partecipanti all’iniziativa

Interverranno all’iniziativa: Attilio Gorassini, ordinario di Diritto civile del Corso di Laurea di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea; Francesca Siclari, dirigente medico Uosd Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” e Nancy Rizzi, psicoterapeuta, specialista in bioetica. I lavori saranno moderati da Luisa Lombardo, giornalista.