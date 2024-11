È giunta alla terza edizione il premio della “Biesse”, associazione culturale bene sociale. La cerimonia si è svolta, ieri sera, alla sala “monsignor Ferro” della città metropolitana e i riconoscimenti sono stati conferiti alle “eccellenze del territorio”, ossia a varie personalità che si sono distinte non solo per le competenze, ma anche per coraggio l’umanità.





È stato il prefetto Michele di bari a premiare il questore Raffaele Grassi che dal suo insediamento ha avviato una serie di progetti di legalità fra i giovani. Altro riconoscimento importante è stato quello assegnato al giornalista Saro Lombardo, cronista storico di Reggio Calabria e volto celebre della televisione. Tra i premiati anche il presidente del tribunale per i minorenni Roberto Di Bella che proprio con l’associazione “Biesse” ha dato vita ad alcuni percorsi culturali.

I riconoscimenti poi, sono stati conferiti all’avvocato Ezio Pizzi, presidente del “consorzio Bergamotto di Reggio Calabria DOP”, al dottore Antonio Enrico Squillace, Angelo Viglianisi Ferraro, professore universitario. Durante la cerimonia poO,è stato insignito come socio onorario il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza; l’impegno dell’associazione “Biesse” presieduta da bruna Siviglia adesso continuerà nelle scuole, tra i ragazzi. «Continua la nostra attività- ha affermato Bruna Siviglia- proprio tra i giovani con il progetto “giustizia e legalità- Vasco Rossi e Don Ciotti due vite spericolate”, un nuovo modo per parlare ai ragazzi di valori importanti anche attraverso il linguaggio musicale di Vasco Rossi e l’ impegno contro le mafie del fondatore di Libera».