VIDEO | L'Auditel consegna a LaC il primo posto tra le tv calabresi . Numeri importanti per un network in crescita che anche in questi mesi complicati dall'emergenza coronavirus ha raccontato la Calabria minuto per minuto grazie a una grande squadra di giornalisti, tecnici, conduttori

Una grande squadra di giornalisti, tecnici, conduttori. Sempre in prima linea, sempre pronti a raccontare la Calabria. È la grande squadra del network LaC che in questi mesi, così difficili e complicati a causa dell’emergenza sanitaria, ha aumentato ancora di più il suo impegno offrendo più informazione, più approfondimento, più intrattenimento.





E proprio grazie all’informazione puntuale, autentica e sana dei nostri tg, grazie alla scelta dei format e delle produzioni in onda, oggi LaC Tv è la televisione calabrese più vista in assoluto.





Incrociando i dati di questi mesi, sia quelli relativi all’Auditel che quelli Google Analytics dei siti d’informazione, si conferma il trend di crescita e il numero sempre maggiore di telespettatori e utenti che scelgono l'offerta di intrattenimento e le piattaforme news del Gruppo Pubbliemme Italia.





Per la televisione numeri da record per il mese di giugno che insieme a quelli delle tre testate giornalistiche testimoniano il grande riscontro che l’attività di informazione anche in ambito digitale sta trovando da un pubblico sempre più numeroso, attento e partecipe.