“I Templari e il Papato tra storia e mito” è il tema del convegno in programma sabato 16 dicembre alle ore 17.30 nella cornice del complesso monumentale del Castello Galluppi a Caria di Drapia. Uno scenario ideale per un confronto a più voci su un tema intrigante che appassiona da secoli non solo storici e studiosi, ma anche semplici lettori da sempre attratti dalla storia e dalla leggenda dei Cavalieri Templari le cui vicende hanno oltrepassato gli stretti confini dei fatti, per affiancarsi alla leggenda. Leggenda che li ha resi immortali ripercorrendo le loro gesta e intriganti nel ricordo della tragica fine che si è consumata tra misteri ancora oggi irrisolti convincendo molti studiosi e storici a dedicare ancora oggi approfondite ricerche che spesso si intrecciano, quasi a dispetto del doveroso rigore scientifico, a vicende romanzate e leggende, antiche e moderne.

«Continuare la ricerca storica con approfondimenti attendibili è uno dei compiti dell’attività culturale delle Accademie Templari, oggi presenti in numerosi centri in Italia ed all’estero», ad affermarlo è Maurizio Bonanno, direttore della sezione “Conte d’Apice” di Vibo Valentia dell’Accademia Templare, sodalizio culturale che ha curato l’organizzazione dell’evento, di concerto con il direttore del Museo Galluppi, Emilio Minasi, coinvolgendo per l’occasione il Comune e la Pro Loco di Drapia, il Lions Club di Nicotera ed il Club per l’Unesco di Tropea.

A dare lo spunto per l’incontro di sabato sera, una tesi di laurea discussa all’Università della Calabria nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche, Dipartimento di Studi Umanistici. Autore della tesi, Giuseppe Lopresti che non è solo un neo laureato quanto un sacerdote, coincidenza che ha reso ancor più interessante lo studio presentato. Scrive Lopresti nell’introduzione alla sua tesi: “La vicenda del Cavalieri Templari costituisce una delle pagine più oscure della storia medievale che ancora oggi, dopo quasi settecento anni dalla sua fine, riesce a suscitare grande interesse”.

Un dibattito di grande interesse storico e di forte curiosità si prospetta, quindi, nel confronto a più voci che prevede nel programma dei lavori, che saranno coordinati dal direttore del Museo Emilio Minasi. Infatti, dopo i saluti del sindaco di Drapia Alessandro Porcelli, sono previsti gli interventi del direttore dell’Accademia Templare di Vibo Valentia, che analizza questa fine traumatica, anzi drammatica dei Templari, dello stesso Don Giuseppe Lopresti, autore della tesi “L’Ordine dei Templari e il Papato”. A trarre le conclusioni il Rettore dell’Accademia Templare, Filippo Grammauta.