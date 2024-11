Venti pezzi unici realizzati con la tecnica della tarsia lignea in esposizione dal 6 aprile al 6 giugno. L'artista interverrà alla cerimonia inaugurale

Cosenza si prepara ad ospitare una lunga personale del maestro Ugo Nespolo, tra le più eclettiche ed apprezzate figure del panorama culturale italiano ed internazionale, composta da 20 magnifici pezzi unici, tutti realizzati dall’artista con la tecnica della tarsia lignea colorata. Originario di Biella, 77 anni, Nespolo è uno straordinario esploratore e sperimentatore dell’arte in tutte le sue svariate espressioni, dalla figurativa al cinema, dalla grafica pubblicitaria alla scenografia teatrale, dai mobili ai vetri, alle ceramiche e ai bronzi. I colori sgargianti sono una delle caratteristiche delle sue opere.

Taglio del nastro il 6 aprile

Ricchissima la produzione, arricchita negli ultimi tempi da un cartone animato prodotto per Rai Yo Yo, le cui ambientazioni richiamano la pop art con una impareggiabile bellezza scenografica. Per la tv, tra l’altro, l’artista si era già cimentato con successo, nel realizzare la videosigla di Indietro Tutta, il fortunato programma condotto negli anni ottanta da Renzo Arbore e Nino Frassica. Il taglio del nastro della mostra, ospitata nella Galleria Marano e curata da Tiziana Vommaro, è in programma sabato prossimo 6 aprile alle ore 18. L’esposizione sarà disponibile e visitabile fino al 6 giugno. Nespolo incontrerà il pubblico sia nel pomeriggio della cerimonia inaugurale, sia il giorno successivo, domenica 7 aprile.