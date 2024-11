Si è svolto venerdì scorso, organizzato dall'Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro, l'evento "Ridare vita alle idee" alla scoperta del patrimonio culturale di Catanzaro. Gli alunni delle terze, quarte e quinte classi della scuola primaria e una prima classe della scuola secondaria hanno riprodotto, con la tecnica della pixel art, alcuni monumenti della nostra città, luoghi caratteristici, tradizioni, simboli.

In occasione di questa mostra, il dirigente scolastico, Angelo Gagliardi, il vicesindaco Ivan Cardamone e la vicepresidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Roberta Gallo, davanti ad un folto pubblico che ha riempito la sala riunioni della sede centrale dell’istituto, hanno consegnato agli studenti i Quality Label nazionali ricevuti per i progetti eTwinning "The rights of children "e" Coding in art ... because pixel is beautiful ", svolti nello scorso anno scolastico e valutati dall’unità nazionale eTwinning fra i migliori progetti italiani sia per le tematiche affrontate che per l’innovazione pedagogica e tecnologica e la collaborazione attiva con le numerose scuole europee partners dei due progetti di cui l’IC Mattia Preti era scuola fondatrice e capofila.

L’Istituto Comprensivo “Mattia Preti”, anche grazie alla realizzazione di questi progetti, è stato riconosciuto dalla Commissione Europea come “eTwinning School", unica scuola primaria nella provincia di Catanzaro, insieme ad altre 1211 scuole europee su oltre 196.000 scuole iscritte ad eTwinning, perché, dopo attenta valutazione delle pratiche svolte e documentate è stata individuata come scuola leader nella pratica digitale, nella pratica dell’eSafety, negli approcci innovativi e creativi alla pedagogia, nella promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff, nella promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo staff e gli studenti.

l.c.