C’era un’Italia che ballava nei locali, nei dancing, nelle balere e nelle cantine. Era l’Italia dei "complessi", parola oggi quasi desueta, ma allora capace di evocare una piccola rivoluzione generazionale. Tra la metà degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, il Paese scopriva il beat: chitarre elettriche, batterie, capelli più lunghi, giacche strette, ritmi importati dall’Inghilterra e dall’America, una giovinezza che cominciava a reclamare il proprio spazio dentro una società ancora profondamente conformista.



Nascevano formazioni ovunque: Equipe 84, Rokes, Dik Dik, Camaleonti, Nomadi, Corvi, Giganti, Formula 3. Erano gli anni nei quali un gruppo di ragazzi poteva trasformare un garage in una sala prove e una passione in un mestiere. In quel paesaggio rumoroso e febbrile, nel 1966, arrivavano i Pooh.



Sessant’anni dopo, la distanza consente finalmente di comprendere che quella dei Pooh è stata qualcosa di assai più grande della semplice longevità di una formazione musicale. Il 2026 celebra ufficialmente il loro sessantennale: la band ha superato i cento milioni di dischi venduti e torna protagonista con "Pooh 60 – La nostra storia, una serie di concerti nei palasport italiani".



La longevità, tuttavia, è soltanto la superficie del fenomeno. Sotto quella superficie scorre una storia italiana. Una storia fatta di melodie, di dischi, di classifiche, di tournée e di generazioni che hanno imparato ad amare attraverso le loro canzoni. Ma soprattutto una storia di costumi, sentimenti e mutamenti morali.



Quando nel 1966 usciva "Per quelli come noi", i Pooh appartenevano ancora pienamente alla stagione beat. Il repertorio iniziale risentiva delle influenze anglosassoni e della grammatica musicale allora dominante. Vieni fuori, Bikini Beat, Brennero 66, Nel buio, In silenzio, Piccola Katy: titoli che raccontano la progressiva trasformazione di una formazione alla ricerca della propria identità. La vera metamorfosi arrivò all'inizio degli anni Settanta. Con l'ingresso alla CBS, l'incontro con il produttore Giancarlo Lucariello, l'affermazione di Roby Facchinetti come architetto musicale e la scrittura di Valerio Negrini, i Pooh elaborarono una formula destinata a diventare inconfondibile: melodia italiana, armonia sofisticata, arrangiamento orchestrale, vocalità popolare, racconto cinematografico della vita quotidiana.

Opera prima, Alessandra, Parsifal, Un po’ del nostro tempo migliore, Poohlover: una sequenza di album attraverso la quale la band smise progressivamente di essere soltanto un complesso beat per diventare una vera istituzione della musica leggera italiana. Parsifal, pubblicato nel 1973, avrebbe superato le 400 mila copie, una cifra straordinaria per l'epoca.

Eppure la loro grandezza risiede soprattutto in un'altra intuizione: capire che la canzone popolare poteva raccontare la complessità dell'esistenza senza perdere il pubblico.

I Pooh parlarono di carcere, guerra, adulterio, solitudine, omosessualità, crisi matrimoniali, amicizia, vecchiaia, rimpianto, desiderio. E riuscirono a farlo arrivando nelle case di milioni di italiani.

È questo il loro capolavoro sociologico.

Tanta voglia di lei: l'adulterio entra nella casa degli italiani

Nel 1971 accadde qualcosa di destinato a cambiare la storia della band.

"Tanta voglia di lei", musica di Roby Facchinetti e testo di Valerio Negrini, arrivò rapidamente al vertice della hit parade e divenne il primo autentico grande successo nazionale dei Pooh. Il singolo conquistò il primo posto e superò il milione di copie. L'album "Opera prima" avrebbe consolidato quella definitiva consacrazione.

Ma il dato musicale racconta soltanto metà della vicenda.

L'altra metà riguarda ciò che quella canzone portava dentro le case.

Un uomo trascorre la notte con un'altra donna. Al mattino, mentre l'amante resta sola, lui torna dalla propria compagna. L'amore coniugale, l'infedeltà, il desiderio e il senso di colpa convivono nella stessa storia. Sembra una trama sentimentale. In realtà è una piccola bomba sociologica.

L'Italia del 1971 aveva appena attraversato l'approvazione della legge sul divorzio, entrata in vigore nel 1970, e si preparava alla durissima battaglia referendaria del 1974. La famiglia tradizionale restava il grande presidio morale del Paese. La separazione, l'adulterio e la crisi matrimoniale appartenevano ancora a una zona della coscienza collettiva nella quale il giudizio sociale pesava enormemente.

E, improvvisamente, milioni di persone ascoltavano alla radio la storia di un uomo che aveva una relazione fuori dal matrimonio.

La canzone possedeva persino una peculiarità ulteriore: non raccontava l'adulterio attraverso la condanna morale. Lo trasformava in una vicenda umana. L'uomo è colpevole? Certamente. Ma è anche fragile, contraddittorio, desiderante, incapace di governare fino in fondo la propria vita sentimentale. Ed è precisamente questa ambivalenza a renderlo moderno. La canzone popolare smetteva così di impartire una lezione e cominciava a mettere l'ascoltatore davanti alla complessità della coscienza.

In un'epoca nella quale il matrimonio rappresentava ancora un ordine sociale prima ancora che un legame affettivo, i Pooh introducevano nella canzone italiana il matrimonio come luogo di conflitto, di desiderio, di crisi, di scelta.

È una differenza enorme. E forse ancora più significativo è il fatto che tutto questo avvenisse dentro una canzone destinata al successo di massa.

I Pooh portavano la modernità dentro il salotto degli italiani senza proclami, senza manifesti, senza ideologie. Attraverso una melodia.

Io e te per altri giorni: quando l'amore sceglie di rompere l'ordine

Due anni dopo, nel 1973, il discorso diventava ancora più esplicito.

"Io e te per altri giorni", contenuta in Parsifal, raccontava la storia di un uomo e di una donna che abbandonano i rispettivi coniugi per vivere insieme una nuova relazione.

È difficile comprendere oggi la portata di una simile scelta narrativa.

Il costume italiano avrebbe impiegato decenni per metabolizzare pienamente l'idea che la felicità individuale potesse entrare in conflitto con l'istituzione matrimoniale e che, davanti a quel conflitto, l'individuo potesse scegliere la propria strada.

I Pooh raccontavano esattamente questo.

La famiglia, l'amante, il desiderio, il senso di colpa, la fuga, la possibilità di ricominciare: la materia apparteneva alla grande letteratura europea, da Tolstoj a Flaubert, da Pirandello alla narrativa novecentesca. I Pooh la trasferivano nella cultura popolare.

E milioni di persone la cantavano.

Pierre: il coraggio di pronunciare una parola che l'Italia aveva paura di pronunciare

Poi arrivò il 1976. E arrivò Pierre. Qui la storia cambia ancora. Si fa ancora più particolare.

Il brano, scritto da Valerio Negrini su musica di Roby Facchinetti e inserito in Poohlover, affrontava l'omosessualità, tema ancora largamente tabù nella società italiana. Gli stessi Pooh hanno successivamente ricordato Pierre come uno dei loro brani più significativi e contestati, proprio per avere affrontato un argomento tanto delicato.

La grandezza di Pierre risiede anzitutto nel modo in cui sceglie di raccontare.

Il protagonista non viene trasformato in una caricatura, in un personaggio scandalistico, in una figura da esibire come eccezione. È una persona. Un ragazzo incontrato nel passato, poi ritrovato nella vita adulta, con il peso di una diversità che la società gli ha imposto di portare quasi come una colpa.

Quella canzone appartiene a un'Italia nella quale l'omosessualità era ancora circondata da stigma, silenzio, paura e marginalizzazione. I Pooh decisero di portarla nelle radio degli italiani. Questo significa qualcosa di preciso: la questione entrava nelle case di persone che forse quella parola non l'avevano mai affrontata, oppure l'avevano affrontata soltanto attraverso il pregiudizio. La musica compiva qui un'operazione culturale sottilissima. Avvicinava ciò che la società aveva tenuto lontano. Trasformava l'alterità in biografia. Restituiva un volto a ciò che il pregiudizio aveva ridotto a categoria. Ed è questa, forse, la forma più alta della funzione civile della musica leggera. Non impartire una lezione. Far sentire umano qualcuno che fino a quel momento era stato percepito soltanto come diverso.

Quando Pierre arrivò nel 1976, l'Italia aveva ancora davanti a sé un lunghissimo cammino. Le unioni civili sarebbero arrivate soltanto nel 2016, quarant'anni dopo. La piena trasformazione culturale avrebbe richiesto generazioni. Eppure una canzone aveva già aperto una porta.

Da Pensiero a Parsifal: il pop italiano scopre il mondo

La loro modernità, peraltro, aveva già dato segnali precisi.

"Pensiero", apparentemente una struggente canzone sentimentale, raccontava in realtà la condizione di un uomo ingiustamente incarcerato. "Brennero 66" aveva affrontato un fatto di stretta attualità e la violenza politica, rompendo con una tradizione della canzone italiana ancora fortemente legata alla dimensione amorosa. "Parsifal", nel 1973, proponeva invece un'idea di pace attraverso un eroe che depone le armi e rifiuta la logica della guerra.

Questa traiettoria rivela un elemento essenziale.

I Pooh hanno sempre utilizzato la musica leggera come strumento narrativo.

Persino quando sembravano parlare d'amore, spesso stavano parlando di qualcos'altro: della solitudine, della responsabilità, del tradimento, della colpa, della libertà.

La loro discografia può essere letta come un grande romanzo collettivo dell'Italia del secondo Novecento.

Gli anni Ottanta, la tecnologia, il nuovo spettacolo

Gli anni Ottanta avrebbero condotto i Pooh verso una dimensione ancora più spettacolare.

Stop, Buona fortuna, Tropico del nord, Aloha, Asia non Asia, Giorni infiniti, Il colore dei pensieri, Oasi: la band attraversò il decennio accompagnando l'evoluzione tecnologica dello spettacolo musicale. Nel 1982 arrivò Palasport, il primo album dal vivo del gruppo; nel 1983 Tropico del nord venne registrato negli studi di Montserrat ed è ricordato come il primo LP italiano commercializzato anche in formato CD.

Anche qui la loro intuizione fu anticipatrice.

I Pooh compresero che il concerto stava cambiando natura.

Il palco diventava spettacolo, tecnologia, immagine, racconto. La musica si fondeva con la scenografia e con una dimensione sempre più multimediale.

Nel 1996, trent'anni dopo la nascita, la band avrebbe aperto anche il primo sito internet musicale italiano, accompagnando Amici per sempre con una delle prime esperienze multimediali di quel genere nel panorama nazionale.

Ancora una volta: non semplicemente musicisti capaci di sopravvivere alle mode, bensì musicisti capaci di intercettare il mutamento.

La donna del mio amico: la morale diventa una questione privata

E poi, nel 1996, arrivò "La donna del mio amico".

Il titolo possiede già la forza di una confessione. Ancora una volta i Pooh tornavano sul territorio accidentato dei rapporti affettivi, della fedeltà, del desiderio e della responsabilità. Ma l'Italia era cambiata. Era trascorso un quarto di secolo da Tanta voglia di lei. Il matrimonio aveva perso parte della sua sacralità sociale; il divorzio apparteneva ormai alla legislazione ordinaria e la società aveva progressivamente imparato a guardare alla vita sentimentale come a una materia nella quale la scelta individuale occupava uno spazio sempre maggiore.

Eppure la domanda restava. Fino a dove può spingersi il desiderio quando entra in collisione con l'amicizia?

La donna del mio amico ripropone la materia morale in una società nella quale le regole sono diventate più elastiche, mentre le responsabilità individuali restano intatte.

È il passaggio da una morale imposta dall'esterno a una morale interiorizzata.

Prima la società diceva all'individuo cosa fosse lecito. Adesso l'individuo deve decidere da sé quanto sia lecito ciò che desidera. Ed è una delle grandi questioni della modernità.

Sessant'anni dopo, i Pooh sono ancora contemporanei

La storia dei Pooh comprende Opera prima, Alessandra, Parsifal, Poohlover, Rotolando respirando, Boomerang, Viva, ...Stop, Buona fortuna, Tropico del nord, Oasi, Uomini soli, Il cielo è blu sopra le nuvole, Amici per sempre e tutti gli album che hanno accompagnato la seconda metà del Novecento e l'inizio del nuovo millennio. La discografia ufficiale documenta una successione vastissima di lavori, fino alle pubblicazioni celebrative del 2026.

Ma ridurre i Pooh a una sequenza di titoli sarebbe quasi un'ingiustizia.

La loro vera opera è il tempo. Hanno attraversato sei decenni osservando l'Italia cambiare e, talvolta, anticipandone il cambiamento. Sono partiti dal beat quando i ragazzi cercavano una propria identità. Hanno raccontato il carcere quando la canzone italiana preferiva spesso l'amore. Hanno raccontato l'adulterio mentre il matrimonio rappresentava ancora una delle colonne dell'ordine sociale. Hanno raccontato la fuga da un matrimonio per un nuovo amore mentre il Paese discuteva ferocemente di divorzio. Hanno raccontato l'omosessualità quando l'Italia faticava persino a parlarne senza trasformarla in uno stigma. Hanno raccontato l'amicizia, la colpa, il desiderio e la libertà individuale quando la società procedeva verso una concezione sempre più privata e personale dei sentimenti.

Questo è il punto che la celebrazione del sessantennale rischia di lasciare in ombra.

I Pooh hanno cantato l'Italia mentre l'Italia imparava a diventare se stessa.

Forse è per questo che sono ancora qui. Perché le mode passano, gli arrangiamenti invecchiano, le tecnologie vengono sostituite, le classifiche cambiano e perfino le parole con le quali una generazione definisce l'amore possono diventare obsolete.

Le emozioni fondamentali, invece, restano. Il desiderio di essere amati. La paura di perdere qualcuno. Il rimorso. La solitudine. La necessità di scegliere. La ricerca della propria verità. E soprattutto quella domanda, eterna e terribilmente contemporanea, che attraversa tanta parte della loro produzione: quanto della nostra vita siamo davvero capaci di vivere secondo ciò che sentiamo?

I Pooh hanno provato a rispondere con le canzoni.

La loro musica ha avuto, ed ha, una virtù rara: ha saputo invecchiare insieme all'Italia, qualche volta persino davanti all'Italia. Nel 1966 erano un complesso fra tanti. Nel 2026 sono diventati una parte della memoria nazionale. Forse il modo più giusto per celebrare sessant'anni di Pooh consiste proprio nel riconoscere questo: dietro milioni di dischi, dietro le folle, dietro le tournée, dietro le melodie che tutti conoscono, esiste una lunga storia di costume italiano.

Una storia nella quale, qualche volta, una canzone è arrivata prima della società.

E quando accade, la musica smette per un istante di essere soltanto musica.

Diventa storia.

