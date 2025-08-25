San Nicola Arcella è stata selezionata per rappresentare la Calabria alla 13ª edizione del programma Rai “Il Borgo dei Borghi”. Lo rende noto il Comune in una nota stampa, spiegando: «Un riconoscimento di grande prestigio che premia la bellezza del nostro territorio e l’impegno profuso negli anni per valorizzarlo e farlo conoscere sempre di più al grande pubblico.

La trasmissione vedrà protagonisti venti borghi, uno per ogni regione italiana, che saranno raccontati attraverso suggestive riprese televisive e messe in onda, a partire dal 19 ottobre, per venti settimane consecutive».



Le riprese interesseranno la Torre Crawford, il centro storico con i suoi vicoletti, affacci e palazzi antichi, l’Arcomagno, l’Arco di Enea, il Belvedere, il Sentiero Sapiente, la costa, oltre a luoghi simbolo come il Palazzo dei Principi Lanza e la Chiesa di San Nicola da Tolentino. Alcuni giovani accompagneranno le troupes, raccontando tradizioni, artigianato ed eccellenze del borgo. Sarà chiesto loro, secondo le indicazioni della redazione e del regista, di narrare la storia del paese e di guidare le riprese tra gli edifici più significativi e i siti di maggior valore culturale. Accanto a questi testimonial, saranno coinvolti anche compaesani, persone che hanno scelto di vivere qui e figure molto legate a San Nicola Arcella: custodi di tradizioni, conoscitori della storia locale, operatori economici radicati da anni nel tessuto del borgo. Insieme daranno voce a una comunità viva, autentica e ricca di identità.



Al termine della messa in onda – prosegue la nota del Comune - si aprirà sul sito ufficiale Rai de Il Borgo dei Borghi una votazione online gratuita, della durata di tre settimane, accessibile tramite registrazione a RaiPlay. Saranno i voti del pubblico a decretare il borgo vincitore, con la classifica finale che verrà svelata nella serata speciale in programma il 5 aprile 2026.



«Invitiamo fin da ora tutti, cittadini, turisti, amici e ammiratori di San Nicola Arcella a iscriversi gratuitamente a RaiPlay per poter sostenere, quando sarà possibile, con il proprio voto il nostro borgo. Per San Nicola Arcella e per la Calabria – concludono gli amministratori - si tratta di un’occasione unica per mostrare, a livello nazionale e internazionale, il fascino del paesaggio, la ricchezza del patrimonio culturale e l’accoglienza della nostra comunità. Siamo pronti a rappresentare la Calabria… Un voto per San Nicola Arcella è un voto per la Calabria».