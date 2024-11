Il maestro orafo crotonese ha voluto presentare nella sua città i premi per la kermesse canora che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio

Per la nona volta consecutiva Crotone e la Calabria saranno presenti a Sanremo, non in gara con un brano, ma con le creazioni di Michele Affidato. Il maestro orafo crotonese ha presentato questa mattina nel suo showroom i premi che saranno assegnati ai cantanti in gara alla 68a edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà nella città dei fiori dal 6 al 10 febbraio.

In particolare, per questa edizione, è stato commissionato il Premio della Critica “Mia Martini”, realizzato sia per la sezione Campioni che per le Nuove Proposte in gara; il premio Numeri Uno “Città di Sanremo”, composto dalla palma d'argento, che il Festival consegnerà a Toto Cutugno per i 50 anni di carriera, e che negli anni passati è stato assegnato ad Albano Carrisi, Tony Renis, Pippo Baudo e Rita Pavone. Non solo, Affidato ha realizzato anche i premi dell'Afi – l'Associazione Fonografici Italiani – che andranno ai membri dei Pooh Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli, i premi Award per Casa Sanremo consegnati ai vincitori delle due categorie in gara per il miglior videoclip, e il premio “Musica contro le mafie”.

!banner!

Per Affidato non si tratta solo di creare premi, ma è un lavoro che va oltre al prestigio di presenziare al Festival: ovvero quello di rappresentare la propria terra in una kermesse di alto livello. Infatti, volutamente, il maestro orafo ha voluto organizzare la conferenza stampa di presentazione dei premi proprio nella sua Crotone. Presenti nello showroom, oltre al team e alla famiglia Affidato, anche parte della giunta comunale capitanata dal sindaco Ugo Pugliese, gli assessori Antonella Cosentino e Giuseppe Frisenda, il presidente di Confindustria Michele Lucente, il direttore di Confcommercio Giovanni Ferrarelli, e Antonio Casillo presidente di Federmoda.