Il giornalista Saverio Gaeta sarà ospite domani venerdì 10 maggio al Santuario diocesano “Nostra Signora di Fatima” di Soveria Mannelli nel contesto delle celebrazioni per la festa della Madonna di Fatima, che si concluderanno il prossimo 13 maggio.





Gaeta, giornalista e scrittore, vaticanista, che nella sua attività ha approfondito lo studio delle apparizioni mariane nel secolo scorso, ripercorrerà gli ormai oltre cento anni dall’apparizione della Vergine Maria ai tre pastorelli a Fatima, alla luce del magistero della Chiesa e dei fatti che hanno segnato la storia del XX secolo, tra i quali il messaggio di Maria a Fatima si afferma come un costante richiamo indirizzato all’umanità intera alla conversione e al ritorno a Dio. L’appuntamento, riferisce una nota stampa, è in programma alle ore 21. In questi giorni, la comunità guidata da don Roberto Tomaino celebra un anno dalla dedicazione della Chiesa a Nostra Signora di Fatima. Il santuario di Soveria è affiliato alla Basilica di Fatima in Portogallo. Nella lettera indirizzata a monsignor Luigi Cantafora, il cardinale António Augusto dos Santos Marto, vescovo di Leiria-Fatima, ha sottolineato come «l’immagine di Nostra Signora di Fatima presente nella vostra Chiesa evoca il messaggio che Ella ha dato a tutta l’umanità e stabilisce un vincolo speciale e filiale tra il vostro Santuario e la Basilica di Nostra Signora del Rosario, nostro Santuario».