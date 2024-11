Suggestiva rappresentazione della Passione di Cristo nell'allestimento dei maestri artigiani realizzato nella chiesa della parrocchia del Sacro cuore di Gesù in piazza Loreto

Rappresenta i simboli della passione e della resurrezione di Cristo il presepe di Pasqua realizzato nella chiesa della parrocchia del Sacro cuore di Gesù in piazza Loreto a Cosenza, dai maestri artigiani dell’associazione Amici del Presepio, rispolverando una tradizione antica, pressoché scomparsa in epoca medievale e recentemente riproposta a macchia di leopardo in diverse regioni del Paese. L’opera si compone di tre scenari principali: la flagellazione, la crocifissione e la resurrezione. I fondali sono di cartapesta mentre per i personaggi è stata utilizzata la terracotta. L'allestimento è stato realizzato con la partecipazione di Mariano Serpe, Massimiliano Battaglia, Franco Morcavallo, Antonio Marino, Alex Cavaliere, Antonio Colosso, Telemaco Tucci, Francesco Fontana, Giovanna Infusino, Giovanni Ventimiglia, Franco Nicita.