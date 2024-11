Il percorso offre scorci di suggestive vallate a bordo di un treno a vapore degli inizi del secolo scorso. La partenza è in programma da Moccone

Tra pochi giorni l’antica locomotiva del Treno della Sila tornerà a sbuffare tra i boschi del Parco nazionale per offrire ai viaggiatori un itinerario turistico unico nel suo genere. Lo riferisce una nota stampa,





Prima di essere posizionata sui binari dell’antica ferrovia silana – si fa rilevare - la Locomotiva a vapore Fcl 353 del 1926 è stata sottoposta ad una manutenzione straordinaria da parte delle maestranze delle Ferrovie della Calabria.



Il percorso, attraverso meravigliosi paesaggi altrimenti non visitabili, offre scorci di suggestive vallate a bordo di un treno a vapore degli inizi del secolo scorso. Le corse per il mese di luglio si terranno nei giorni di 24, 25 e 31 luglio con partenza da Moccone. L’itinerario prevede un passaggio da Camigliatello, si concluderà alla stazione di Silvana Mansio San Nicola per poi tornare indietro a Moccone.