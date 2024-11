La neonata è venuta al mondo nel primo pomeriggio dello scorso 1 gennaio ed è la prima nata crotonese

Si chiama Sofia ed è la prima crotonese nata nel 2018. La piccola è venuta alla luce alle 15:33 dello scorso 1 gennaio, e al momento del parto pesava 2 kili e 790 grammi. In occasione dell'ottantesimo esimo compleanno della città di Crotone – che ricorre proprio oggi 2 febbraio - l'amministrazione comunale ha voluto darle il benvenuto nella comunità con una piccola cerimonia, dove le ha consegnato una pergamena e un monile personalizzato. Presente per questo importante momento, tutta la famiglia della piccola Sofia. Grande emozione, soprattutto, da parte di mamma Jessica e papà Claudio.

«La casa comunale non è solo il palazzo della politica ma la casa dei cittadini». Lo ha dichiarato la vice sindaco Antonella Cosentino. «Si apre al mondo associativo – continua - agli studenti ed oggi alle famiglie che rappresentano un valore importante della nostra comunità. Sofia è la prima nata del 2018 ed oggi la abbiamo voluto dare il benvenuto che estendo a tutti i bambini che nasceranno questo anno che auspichiamo positivo per la città di Crotone. Abbiamo voluto tenere la cerimonia proprio oggi che si celebra un altro importante anniversario: gli ottanta anni dalla proclamazione di “città” per Crotone».