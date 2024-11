In questo nuovo viaggio della Terra del Sole, in onda questa sera alle 21 su LaC, Giuseppe Gervasi ci porterà a Papaglionti nel comune di Zungri in provincia di Vibo Valentia.

Le origini dell’antico abitato di Papaglionti affondano nella storia del Monte Poro, di cui fa parte integrante.

Papaglionti Vecchia un borgo fantasma nel comune di Zungri in provincia di Vibo Valentia è immersa nel silenzio campestre e in un territorio colmo di uliveti.

Un tempo però, prima del terremoto del 1905 e della successiva alluvione del 1952, era ricca di storia e di arte.

In seguito alle citate calamità gli abitanti di Papaglionti Vecchia furono costretti a trasferirsi in una posizione più sicura.

Un viaggio nell’anima di Papaglionti, che parlerà attraverso la voce e la musica di Margherita Pietropaolo, artista, cantautrice lirica e suonatrice di Ghironda, strumento musicale di origine medievale.

Nei vicoli silenti l’incontro con Maria Caterina Pietropaolo, direttore del sito rupestre di Zungri e del museo della civiltà contadina, che ci condurrà nel passato e nella storia di Papaglionti.

Una passeggiata interrotta dalla musica degli Etno Pathos, un gruppo di musica popolare calabrese, etnica e tradizionale.

Istantanee che per un giorno saranno la voce di Papaglionti e poi l’incontro surreale con Maurizio Pantano, voce del gruppo, e con gli altri componenti.

Incanto, poesia, musica e sogno per far rivivere almeno per un giorno il paese di Papaglionti e sperare in un ritorno.

Il lento scorrere del tempo, il silenzio dell’abbandono, i rovi che occupano spazi che nel passato erano colmi di vita, emozionano il turista di passaggio mentre gli uliveti regalano ancora soffi di vita.

