"Intelligenza artificiale: opportunità e insidie" è questo il titolo del convegno in programma questa sera, 13 agosto, a Diamante, ore 21:00 piazzetta San Biagio. Nel corso dei lavori, moderati dal giornalista Attilio Sabato, interverrà il rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone. «Il professor Leone - commenta il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, oltre a rappresentare un motivo di orgoglio per la nostra comunità è, senza dubbio alcuno, uno dei principali esperti in materia al mondo. Un settore, quello dell'intelligenza artificiale, decisivo per il nostro futuro, proprio per questo l'evento di questa sera assume un'importanza straordinariamente rilevante».

Cosa è l’Intelligenza artificiale

In termini tecnici, l’Intelligenza artificiale è un ramo dell’informatica che permette la programmazione e progettazione di sistemi sia hardware che software che consentono di dotare le macchine di determinate caratteristiche. Aspetti che vengono considerati tipicamente umani quali, ad esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e decisionali. Si tratta cioè, non solo di capacità di calcolo o di conoscenza di dati astratti, ma anche e soprattutto di differenti forme di intelligenza che sono riconosciute dalla teoria di Gardner, e che vanno dall’intelligenza spaziale a quella sociale, da quella cinestetica a quella introspettiva. Un sistema intelligente, infatti, viene realizzato cercando di ricreare una o più di queste differenti forme di intelligenza che, anche se spesso definite come semplicemente umane, in realtà possono essere ricondotte a particolari comportamenti riproducibili da alcune macchine.L’intelligenza artificiale viene oggi utilizzata in diversi settori della vita quotidiana.