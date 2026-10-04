La Giunta ha approvato il progetto esecutivo che guiderà il programma delle celebrazioni ufficiali. Stanziati 500mila euro. Ecco cosa è previsto

La Regione Calabria rende omaggio a Corrado Alvaro con un piano culturale strategico volto a valorizzarne l'eredità artistica e intellettuale anche su scala nazionale. In occasione del settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore e giornalista di San Luca, la Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo che guiderà il programma delle celebrazioni ufficiali previste per l'intero anno.

L'investimento complessivo, pari a 500.000 euro, vedrà la gestione operativa affidata alla Fondazione Calabria Film Commission in qualità di ente in house, sotto la diretta supervisione del Dipartimento Cultura regionale.

Le attività celebrative entreranno nel vivo indicativamente a partire da novembre, presentandosi non solo come un mero appuntamento commemorativo, ma come una vera e propria operazione di rilancio di Corrado Alvaro nel panorama culturale nazionale e internazionale, affinché l'opera e il pensiero dello scrittore continuino a rappresentare la Calabria, favorendone la conoscenza e la valorizzazione.

Il piano attuativo avrà una rete sinergica di istituzioni e centri accademici impegnati nella creazione degli eventi: l'Università della Calabria e l'Università Mediterranea di Reggio Calabria cureranno i convegni scientifici e le giornate di studio alvariane, mentre il Centro Internazionale di Studi Corrado Alvaro e la Fondazione Corrado Alvaro realizzeranno le iniziative editoriali e divulgative. Un ruolo altrettanto significativo sarà quello svolto dall'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, dall'Associazione Insieme per Africo e dai comuni di San Luca e Africo.

Il ricco calendario degli eventi spazierà su molteplici linguaggi: dalla realizzazione di un grande murale a San Luca, fino alla messa in scena dello spettacolo teatrale La lunga notte di Medea. Non viene meno lo spazio dedicato ai giovani, arricchito con la produzione di podcast e contenuti audiovisivi, a cui si affiancano gli adattamenti delle opere a fumetti dell'Accademia delle Belle Arti e le edizioni speciali di Gente in Aspromonte destinate alle scuole.

Attraverso questo investimento programmatico, la Calabria non si limita a ricordare lo scrittore, ma scommette sulla cultura come leva di sviluppo e autorevolezza. Le celebrazioni in arrivo rappresentano dunque il punto di partenza per una ritrovata continuità tra la memoria storica del territorio e il futuro delle sue giovani generazioni.

L'iniziativa si inserisce nel solco del traguardo già raggiunto nel 2025, su impulso della scrittrice calabrese Giusy Staropoli Calafati, e grazie all'impegno istituzionale del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Alvaro è stato inserito nelle linee guida del Ministero dell'Istruzione tra i celebri autori del Novecento da studiare nelle scuole italiane.

Un anniversario, quello del settantesimo, che segna una svolta storica anche sul piano editoriale. Per la prima volta dall'istituzione delle Edizioni Nazionali del Ministero della Cultura – un traguardo mai raggiunto da un autore calabrese in oltre un secolo e mezzo di storia –, Corrado Alvaro entra nell'olimpo insieme a Deledda, Pirandello e molti altri. L'Opera Omnia dello scrittore è stata affidata alla casa editrice La Nave di Teseo. A presiedere e guidare il prestigioso progetto culturale e scientifico, l'illustre docente universitario Aldo Maria Morace, figura di primo piano tra gli italianisti contemporanei e riconosciuto tra i massimi studiosi viventi dello scrittore calabrese che proprio per LaC ha curato una rubrica dedicata ad Alvaro.

Un riconoscimento che assume un significato ancora più profondo per la comunità di San Luca, paese natale dello scrittore, troppo spesso associato nell'immaginario collettivo alla macchia della criminalità organizzata e che trova oggi nell'eredità di Alvaro il proprio riscatto culturale.

A questa importante conquista accademica e ministeriale si intreccia un ulteriore passaggio decisivo: a decorrere dall'11 giugno 2026, con il compimento dei settant'anni dalla scomparsa dell'autore, la sua intera produzione letteraria uscirà dal regime di privativa per entrare ufficialmente nel pubblico dominio. Una coincidenza temporale che crea un doppio binario culturale, favorendo una nuova stagione di studi e aprendo la strada a riedizioni economiche, traduzioni internazionali, antologie scolastiche e progetti digitali capaci di garantire una diffusione capillare, trasversale e senza precedenti del pensiero alvariano.

Una festa grande per la Calabria che, in memoria di Corrado Alvaro, continua a guardare sempre più all'Europa.